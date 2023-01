Ράλλυ Ντακάρ: Αγωνιστικό τυλίχθηκε στις φλόγες (vid)

To Century CR6 έγινε παρανάλωμα του πυρός αλλά ευτυχώς το ολλανδικό πλήρωμα βγήκε εγκαίρως από το φλεγόμενο αγωνιστικό.

Πρόωρο και άδοξο τέλος είχε η παρθενική συμμετοχή του Ολλανδού Μίχελ Κρέμερ στο Ράλλυ Ντακάρ. Ο Ολλανδός που πέρυσι είχε υποστηρικτικό ρόλο στους αδερφούς Κόρονελ που αποτελούν ίσως τις πιο συμπαθείς φιγούρες σε αυτό το θρυλικό ράλλυ, φέτος τόλμησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του πίσω από το τιμόνι.

Οδηγούσε το δεύτερο Century CR6 της Coronel Dakar Team και είχε στο πλάι του έναν πολύπειρο συνοδηγό – τον Τόμας Ντε Μπόις που μετρούσε ήδη δέκα συμμετοχές, αγωνιζόμενος με μοτοσικλέτα, φορτηγό και αυτοκίνητο.

Όμως 70 χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση της πρώτης ειδικής διαδρομής που αφορούσε loop γύρω από το Sea Camp, το αγωνιστικό του ολλανδικού πληρώματος έβγαλε ένδειξη χαμηλής πίεσης καυσίμου. Ακολούθησε έντονη μυρωδιά και.. φλόγες.

So sorry for our teammates.😥💔 Their car had caught fire at about 70km into the stage and was burnt down to the ground. "That is very frightening and terrible for the whole team, but luckily Michel and Thomas were able to get out in time."#Dakar2023 #DakarRally #dakarinsaudi pic.twitter.com/vPr39B755P