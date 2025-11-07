Η Toyota Gazoo Racing έλαμψε στις κατατακτήριες δοκιμές του WEC για τις 8 Ώρες του Μπαχρέιν, κατακτώντας με άνεση την pole position.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του WEC στο Σακχίρ του Μπαχρέιν. Οι μάχες στις κατηγορίες Hypercar και LMGT3 δεν ήταν μόνο για τη θέση εκκίνησης στον τελικό της Κυριακής, αλλά για μία πλεονεκτική θέση στη μάχη για τους τίτλους.

Η επιστροφή των «σαμουράι»

Στην pole position για την κατηγορία Hypercar βρέθηκε η Toyota Gazoo Racing. O Καμούι Κομπαγιάσι με το #7 GR010 Hybrid έγραψε στη διαδικασία της Hyperpole το 1:46,826 και πήρε την πρώτη της pole position στο 2025. Στον αγώνα θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της φετινή νίκη ώστε να μην μείνει δίχως θρίαμβο για πρώτη φορά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.

Η ιαπωνική ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά, καθώς το #8 Toyota πήρε τη 2η θέση και «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης για τους παγκόσμιους πρωταθλητές κατασκευαστών του 2024.

Η Peugeot έκανε εξαιρετική εμφάνιση και κατέλαβε τις θέσεις 3 και 4, με το #94 9X8 να είναι μπροστά από το #93 9X8. Ακολούθησε το #12 Hypercar της Cadillac, ενώ η Aston Martin, με βάση το ρυθμό που είχε στο Q1, απογοήτευσε με την 6η θέση.

Όσον αφορά τη μάχη για τους τίτλους σε οδηγούς και κατασκευαστές, η Ferrari έχει για την ώρα το πλεονέκτημα. Η #51 499P, που προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών ξεκινά τον αγώνα από την 7η θέση, ενώ η #83 Ferrari με την οποία παλεύει για τον τίτλο ξεκινά από τη 12η θέση. Η Porsche που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Ferrari έχει μόνο τη #5 963 στην πρώτη 10άδα και συγκεκριμένα στην 8η θέση της εκκίνησης, ενώ η #6 963 εκκινεί από την τελευταία θέση.

Τι έγινε στην LMGT3

Στη μάχη για την pole position στην Hyperpole στην LMGT3 η Lexus ήταν αυτή που βγήκε νικήτρια. Η ιαπωνική ομάδα είδε τον Φιν Γκέχιρστ με το #78 RCF έγραψε το 2:01,661 κι έτσι έφτασε στις τρεις pole position στη σεζόν.

Στις θέσεις 2 και 3 βρέθηκαν οι δύο Mercedes-AMG της Iron Lynx, στην καλύτερη εμφάνισή της σε κατατακτήριες δοκιμές στη σεζόν. Πλέον στόχος για την ιταλική ομάδα θέλει να πάρει το πρώτο της βάθρο στο WEC με τα γερμανικά αγωνιστικά αυτοκίνητα.

H συνέχεια του τριημέρου

Οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν, ο τελευταίος αγώνας του 2025 για το WEC θα ξεκινήσει στις 13:00 ώρα Ελλάδος το Σάββατο