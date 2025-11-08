To φινάλε του WEC στο 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν μας επεφύλασσε έναν εκπληκτικό αγώνα, στον οποίο είδαμε την ανάδειξη μιας νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας σε οδηγούς και κατασκευαστές.

Οι 8 ώρες του Μπαχρέιν, ο 8ος και τελευταίος αγώνας του WEC στο 2025 προσέφερε θέαμα και ένα φινάλε αντάξιο της σεζόν που ζήσαμε. Η μάχη για τη νίκη ήταν σκληρή, όμως τα βλέμματα όλων στράφηκαν στους πρωταθλητές.

Στον αγώνα του Σακχίρ κρίθηκαν όλα τα πρωταθλήματα και στις δύο κατηγορίες, Hypercar και LMGT3.

The Bapco Energies 8 Hours of Bahrain is GREEN!! 🟢



For the last time this year… LET’S GO RACING.



Watch our season finale LIVE on https://t.co/IPZa0nvsLu. 🎥 #WEC #8HBahrain pic.twitter.com/Jgua4qROlZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 8, 2025

Επιστροφή στην κορυφή του κόσμου μετά από μισό αιώνα

H Ferrari AF-Corse αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια σε οδηγούς και κατασκευαστές στο Μπαχρέιν. Η ιταλική ομάδα είχε τη #50 499P στην 3η θέση και την #51 499Ρ στην 4η θέση και εξασφάλισε τον τίτλο για το 2025. Αυτό είναι το πρώτο πρωτάθλημα της Scuderia στην κορυφαία κατηγορία αγώνων αντοχής μετά από 53 χρόνια.

Παράλληλα με την 4η θέση οι Αντόνιο Τζοβινάτσι, Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Τζέιμς Καλάντο της #51 499P αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο WEC για το 2025. Το πλήρωμα κατέκτησε 2 νίκες στη σεζόν σε Ιταλία και Βέλγιο κι έδωσε στη Ferrari την ευκαιρία να κάνει το double σε μία ονειρική χρονιά. Αυτοί ήταν οι πρώτοι παγκόσμιοι τίτλοι για την ομάδα του Μαρανέλο μετά το 2008 και το πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Formula 1.

Λύτρωση στις… καθυστερήσεις για την Toyota

Η νικήτρια ομάδα στις 8 ώρες του Μπαχρέιν ήταν η Toyota Gazoo Racing κάνοντας μάλιστα το 1-2. Η ιαπωνική ομάδα στην πίστα που τη βόλεψε περισσότερο από κάθε άλλη στη χρονιά, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πήρε ένα ονειρικό αποτέλεσμα. Νικητές αναδείχθηκαν οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Βρις με το #7 GR010 Hybrid. Έτσι η Toyota κατάφερε να διευρύνει το σερί τουλάχιστον μίας νίκης στη σεζόν που «τρέχει» από το 2016. Στη 2η θέση ήταν το #8 Toyota των Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Toyota εκτοξεύθηκε βαθμολογικά και από 4η βρέθηκε 2η στα τελικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών για το 2025.

H Ferrari πήρε τις θέσεις 3, 4 και 5, με τη #50 499Ρ να τερματίζει μπροστά από τη #51 και #83 400Ρ αντίστοιχα. Στην 6η θέση βρέθηκε το #12 της Cadillac, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα εξής αγωνιστικά: #009 Aston Martin, #20 BMW, #93 Peugeot και #94 Peugeot.

H Porsche πρωταθλήτρια στην LMGT3

Πέρα από τη Hypercar, είχαμε ανάδειξη πρωταθλητών στην LMGT3. Οι Ράιαν Χάρντγουϊκ, Ρίχαρντ Λιτς και Ρικάρντο Πέρα με τη #92 Porsche 911 GT3 αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές σε μία ονειρική σεζόν. Το πλήρωμα ξεκίνησε τον αγώνα από τη 17η θέση στην κατηγορία και κατάφερε να τερματίσει στην 4η θέση.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Manthey κατέκτησε το πρωτάθλημα ομάδων στην κατηγορία.

Για την ιστορία η νίκη πήγε στην Akkodis ASP με το #87 Lexus που οδήγησαν οι Χοσέ Μαρία Λόπεζ, Κλεμόντ Σμιτ και Πέτρου Ουμπραρέσκου.

To WEC επιστρέφει στις 28 Μαρτίου το 2026 με τον αγώνα 10 ωρών στο Κατάρ.