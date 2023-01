Ράλλυ Ντακάρ: Οι πρώτες τούμπες της χρονιάς (vid)

Ο πιο σκληρός αγώνας του πλανήτη ξεκίνησε και μαζί του, ξεκίνησαν και άτυχες στιγμές για τα πληρώματα και τους αναβάτες.

Παραδοσιακά η έλευση του νέου έτους συνοδεύεται από την έναρξη της υπέρτατης αγωνιστικής δοκιμασίας – αυτή του Ράλλυ Ντακάρ. Η 45η εκδοχή του αγώνα διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, στην τέταρτη κατά σειρά πράξη του τρίτου κεφαλαίου του επικού event που ξεκίνησε από την Αφρική (1979-2007), μεταφέρθηκε στη Νότια Αμερική (2009-2019) και τώρα πια, διεξάγεται στην Αραβική Χερσόνησο (2020-).

Η δράση ξεκίνησε με τον Πρόλογο και σήμερα, πρωτοχρονιά, είναι σε εξέλιξης η πρώτη κανονική ειδική διαδρομή του αγώνα. Όμως για κάποιους αγωνιζόμενους, το Ντακάρ πρόλαβε ήδη να δείξει το σκληρό του πρόσωπο.

Όπως για παράδειγμα στον Έρικ Φαν Λουν και τον συνοδηγό του Σεμπαστιέν Ντελονέ. Ο Ολλανδός οδηγός που έχασε τον περυσινό αγώνα γιατί βρέθηκε θετικός στην Covid-19, συμμετέχει στο 13ο Ράλλυ Ντακάρ της καριέρας του. Αυτό όμως ξεκίνησε αναποδογυρίζοντας το Toyota Hilux της Overdrive Racing.

Δείτε την άτυχη στιγμή τους, στο video που ακολουθεί…

🚗 Crash in the prologue for Erik van Loon



Thankfully everyone is ok 👍#Dakar2023 pic.twitter.com/kjUk3M40of