Τι έγινε στα κορυφαία πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού το 2022

Η ανασκόπηση του Gazzetta για τη σεζόν του 2022 σε πέντε από τους κορυφαίους θεσμούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος με πρωταθλήματα που προσφέρουν κορυφαίες σκηνές δράσης, θεάματος και μάχες μέχρι τελικής πτώσεως. Στο παρακάτω κείμενο θα δούμε τι έγινε σε πέντε από τα σημαντικότερα παγκόσμια πρωταθλήματα, που έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους: από τους αγώνες αντοχής του WEC, στα πρωταθλήματα ανάδειξης νέων ταλέντων όπως η Formula 2 και η Formula 3, το αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα μονοθεσίων Formula E και τέλος το γυναικείο πρωτάθλημα W Series.

WEC

To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) μας χάρισε μία ακόμη συναρπαστική σεζόν. Η Toyota Gazoo Racing κατέκτησε τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο της, σε ένα φινάλε-θρίλερ στο Μπαχρέιν. Ξεκίνησε τον αγώνα όντας ισόβαθμη με την Alpine, όμως οι Σεμπαστιέν Μπουεμί (ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta και τον Στάθη Κοκκορόγιαννη νωρίτερα το 2022), Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα, κατέκτησαν τον τίτλο. Επιπλέον, το πλήρωμα του #8 GR010 Hybrid Hypercar, κατέκτησε τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Στο φετινό πρωτάθλημα είδαμε το ντεμπούτο της Peugeot, που επέστρεψε μετά από 11 χρόνια στους αγώνες αντοχής. Επιπλέον η Alpine ολοκλήρωσε μία πολύ επιτυχημένη σεζόν με δύο νίκες γενικής. Η γαλλική ομάδα το 2023 θα αγωνίζεται στην LMP2, όμως το 2024 θα επιστρέψει στην κατηγορία Hypercar με το LMDh αγωνιστικό της. Η Glickenhaus Racing μπορεί να μην πήρε νίκη, όμως κατέκτησε δύο pole position και το βλέμμα της είναι τώρα στραμμένο στο 2023.

Στην τελευταία χρονιά της GTE-Pro, η Ferrari αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, έπειτα από μία συγκλονιστική χρονιά απέναντι στην παντοδύναμη Porsche. Oι Αλεσάντρο Πιέρ-Γκουίντι και Τζέιμς Καλάντο πήραν το πρωτάθλημα οδηγών, τερματίζοντας τον τελευταίο αγώνα με την 5η ταχύτητα κολλημένη στο κιβώτιο.

Την επόμενη χρονιά, το WEC αναμένεται να γίνει ακόμη πιο συναρπαστικό, με μάχες που θα κόβουν την ανάσα. Εκτός από τις Toyota, Peugeot και Glickenhaus, στην κορυφαία κατηγορία θα δούμε τις Ferrari, Porsche, Cadillac, ενώ δύο ακόμη ομάδες τρέχουν αντίπαλες με το χρόνο για να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα.

Formula 2

Στο πρωτάθλημα της Formula 2 είχαμε μία ακόμη συναρπαστική σεζόν, με πολλές μάχες νέων οδηγών που θέλησαν να διακριθούν και να κερδίσουν μία θέση στη Formula 1. Το «αρνητικό» της χρονιάς ήταν το γεγονός πως το πρωτάθλημα κρίθηκε αρκετά νωρίς.

Ο Φελίπε Ντρούγκοβιτς κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του 2022 και πήρε τον τίτλο στην τρίτη του σεζόν στο θεσμό. Οι επιδόσεις του «κέντρισαν» το ενδιαφέρον της Aston Martin και το 2023 θα είναι ο αναπληρωματικός της οδηγός. Στη 2η θέση στο πρωτάθλημα τερμάτισε ο Τεό Πουρσέ, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Λίαμ Λόσον.

We don’t mean to alarm you but…



IT’S DRUGO TIME!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷



Relive the brilliant Brazilian’s journey to the crown in the latest episode of Chasing The Dream, out now on F1 TV and the official Formula 1 YouTube channel 👑🎬#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/e2AjrJsNPe — Formula 2 (@Formula2) November 2, 2022

Ο οδηγός που θα κάνει το μεγάλο βήμα στη Formula 1 το 2023 είναι ο Λόγκαν Σάρτζεντ, ο οποίος θα οδηγεί για την ομάδα της Williams.

What better way to wrap up the road to glory than with donuts?! 🍩



Head to @F1’s official YouTube channel to relive the story of @FelipeDrugovich’s title-winning season 📖✨#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/zDCl3Hzwv9 November 29, 2022

Formula 3

Η μικρή κατηγορία μονοθεσίων που πλαισιώνει αγωνιστικά τριήμερα της Formula 1 και λειτουργεί ως ακόμη ένα φυτώριο νέων οδηγών, είναι η Formula 3. Το 2022 το πρωτάθλημα κρίθηκε όχι απλά στον τελευταίο αγώνα, αλλά στο pit-lane της Μόντσα, έπειτα από ατύχημα που προκάλεσε τη διακοπή του.

Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Βίκτορ Μαρτέν, ο οποίος ανήκει στην Ακαδημία της Alpine. O Γάλλος πήρε τον τίτλο για μόλις 5 βαθμούς από τον Ζέιν Μαλόνι της Ακαδημίας της Red Bull που τερμάτισε 2ος, ενώ 3ος στο πρωτάθλημα ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν, που είναι στην Ακαδημία της Ferrari.

Οι τρεις παραπάνω οδηγοί θα συμμετάσχουν το 2023 στη Formula 2.

Formula E

Στη Formula E το 2022, η Mercedes κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα και με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτισε το αμιγώς ηλεκτρικό σπορ. Ο Στόφελ Φαντούρν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, τερματίζοντας 33 βαθμούς μπροστά από τον Μιτς Έβανς της Jaguar. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Εντοάρντο Μορτάρα της Venturi.

The moment @svandoorne had been waiting for - winning the ABB FIA Formula E WORLD CHAMPIONSHIP 🏆 pic.twitter.com/j22jmXJZnb August 27, 2022

To 2023 το πρωτάθλημα «αλλάζει πρόσωπο» με την υιοθέτηση του Gen3 μονοθεσίου που διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο. Η πρεμιέρα της σεζόν ξεκινά στις 14 Ιανουαρίου με το ePrix του Μεξικού.

On the move. 💨 pic.twitter.com/ZTi0s05H9F — NEOM McLaren FE (@McLarenFE) December 16, 2022

W Series

Το 2022 το αμιγώς γυναικείο πρωτάθλημα μονοθεσίων είχε άδοξο τέλος. Ο θεσμός αντιμετώπισε αρκετά οικονομικά προβλήματα κι αφού απέτυχε να εξασφαλίσει στήριξη αναγκάστηκε να ματαιώσει τους τρεις τελευταίους αγώνες της χρονιάς σε ΗΠΑ και Μεξικό.

Η Τζέιμι Τσάντγουϊκ αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά πρωταθλήτρια με την εξωπραγματική διαφορά των 78 βαθμών από τη 2η στην κατάταξη Άλις Πάουελ. Στην 3η θέση τερμάτισε η Μπάιτσκε Βίσερ.

Need something to keep you entertained during the festive period? 🤔🎄



Head to our youtube to recap the 2022 #WSeries season, link below. ⬇️ December 22, 2022

Για τη Formula 1, το MotoGP και το WRC το Gazzetta έχει ετοιμάσει ξεχωριστές ανασκοπήσεις, που θα δημοσιευτούν από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 2/1. Μείνετε συνδεμένοι...

Φωτογραφίες: Toyota, Andretti