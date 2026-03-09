WWCOTY 2026: Το νέο Nissan Leaf «βασιλιάς» των γυναικείων βραβείων

Η ακτινογραφία των νικητών του γυναικείου αυτοκινήτου της χρονιάς με την υπογραφή 86 δημοσιογράφων από 55 χώρες.

Ο θεσμός του Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) για το 2026 ολοκληρώθηκε, αναδεικνύοντας το νέο Nissan Leaf ως τον μεγάλο νικητή (Supreme Winner). Σε μια ψηφοφορία που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση και οριακά αποτελέσματα, το ιαπωνικό μοντέλο κέρδισε την εμπιστοσύνη της επιτροπής, αποδεικνύοντας ότι η ουσία, η ασφάλεια και η προσιτή ηλεκτροκίνηση παραμένουν οι βασικές προτεραιότητες για τους οδηγούς παγκοσμίως.

Οι 86 εκλέκτορες του θεσμού εστίασαν στην ικανότητα του Leaf να εκδημοκρατίζει την τεχνολογία, προσφέροντας μια ρεαλιστική και φιλική beπρος τον χρήστη εμπειρία, χωρίς την περιττή πολυπλοκότητα που συχνά συνοδεύει τα σύγχρονα EVs.

Τι είναι το WWCOTY και η ελληνική συμμετοχή

Το Women's Worldwide Car of the Year είναι ο μοναδικός διεθνής θεσμός βραβείων αυτοκινήτου που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αυστηρά και βασίζονται σε παραμέτρους όπως η οδική συμπεριφορά, η άνεση, η τεχνολογία και η σχέση ποιότητας-τιμής. Στη φετινή επιτροπή συμμετείχαν 86 γυναίκες από 55 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, που εκπροσωπήθηκε από τη δημοσιογράφο Χριστίνα-Μυρτώ Σταθάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός δεν επιλέγει ένα «γυναικείο» αυτοκίνητο, αλλά το καλύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς για κάθε οδηγό, μέσα από τη διεισδυτική ματιά των επαγγελματιών του χώρου.

Οι νικητές ανά κατηγορία

Η ανάδειξη του Leaf ως κορυφαίου όλων ήρθε μετά την επικράτησή του στην κατηγορία των Compact μοντέλων. Οι υπόλοιποι νικητές που αναμετρήθηκαν για τον τελικό τίτλο ήταν:

Supreme Winner & Best Compact Car: Nissan Leaf

Best Compact SUV: Škoda Elroq

Best Large Car: Mercedes-Benz CLA

Best Large SUV: Hyundai Ioniq 9

Best 4×4: Toyota 4Runner

Best Performance Car: Lamborghini Temerario

Εκτός από τα μοντέλα, ειδική μνεία έγινε στη Renault που έλαβε το Best Tech Award για τις καινοτομίες της, ενώ η Ford τιμήθηκε με το Sandy Myhre Award, το οποίο αναγνωρίζει τη συνολική προσφορά στον κλάδο και τη δέσμευση στις αξίες του θεσμού.