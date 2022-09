Η Aston Martin ανακοίνωσε το πρώτο μέλος στην Ακαδημία της για νέους οδηγούς και επέλεξε έναν πρωταθλητή για το ρόλο αυτό!

Λίγο μετά το Grand Prix Ιταλίας, η Aston Martin ανακοίνωσε μία πολύ σημαντική προσθήκη στην αγωνιστική της ομάδα. Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 2, Φελίπε Ντρούγκοβιτς, θα γίνει ο πρώτος οδηγός στην Ακαδημία της βρετανικής φίρμας.

Το όνομά του συνδέθηκε πολλές φορές με πιθανή συμμετοχή στo σπορ από το 2023, όμως το μεγάλο του πρόβλημα ήταν πως δεν είχε ποτέ στήριξη από ομάδα της Formula 1, με αποτέλεσμα οι πραγματικές του πιθανότητες να βρεθεί στο grid του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ ήταν μικρές.

Το 2022 ο Βραζιλιάνος πήρε 5 νίκες στη Formula 2 και αναδείχθηκε πρωταθλητής στη Μόντσα, με τέσσερις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν. Στην πορεία για τον τίτλο, έδειξε τρομερά δείγματα ταχύτητας και σταθερότητας.

NEWS: We are delighted to announce that 2022 @Formula2 Champion @FelipeDrugovich will become the first member of the @AstonMartinF1 Driver Development Programme.



