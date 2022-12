O επικεφαλής της Mercedes-AMG εξηγεί γιατί το έργο της ομάδας του να επιστρέψει στην κορυφή της F1 το 2023 μόνο εύκολο δεν είναι.

Μια ομάδα που απογοήτευσε στη Formula 1 το 2022 ήταν η Mercedes-AMG. H W13 E-Performance αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων και προκάλεσε την έντονη δυσφορία των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Η γερμανική ομάδα δεν το έβαλε κάτω και η βελτίωσή της εντός του 2022 ανταμείφθηκε με νίκη στο Grand Prix Βραζιλίας, τη μοναδική που κατέκτησε στη σεζόν.

Το 2023 πλησιάζει και ο στόχος στο γερμανικό «στρατόπεδο» είναι να επιστρέψουν στην κορυφή δίχως να έχουν ένα «στοιχειωμένο» μονοθέσιο. Αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο επικεφαλής της, ο Τότο Βολφ. Ο Αυστριακός μίλησε για τις πιθανότητες της ομάδας του για την επόμενη χρονιά στο podcast της Formula 1 με τίτλο «Beyond the Grid».

«Βλέπω πάντα μισοάδειο το ποτήρι και αναγνωρίζω το ρίσκο που εμπεριέχεται. Αν το δούμε από την πλευρά της λογικής, η Red Bull ήταν ιδιαίτερα κυρίαρχη όλη τη σεζόν. Δεν θα κέρδιζαν αλλιώς 15 αγώνες. Για εμάς θα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιήσουμε ένα πρόγραμμα εξέλιξης και αναβάθμισης του μονοθεσίου μας που θα είναι καλύτερο από το δικό τους και της Ferrari», ανέφερε ο Αυστριακός.

Ο Βολφ εξήγησε πως έχει πίστη στο σχεδιαστικό τμήμα της ομάδας του ώστε να παράγει ένα πολύ ισχυρό μονοθέσιο: «Πιστεύω στον οργανισμό μας. Δομικά το μονοθέσιο δεν έχει πρόβλημα έλλειψης κάθετης δύναμης. Το πρόβλημά μας είναι την κάθετη δύναμη που παράγει να την αξιοποιήσουμε ώστε να δουλέψει κατάλληλα. Τα μαθήματα και οι αξίες που αποκτούμε ως ομάδα πιστεύω θα μας κάνουν καλύτερους την επόμενη χρονιά. Ελπίζω να κερδίζουμε αγώνες με την αξία μας και ελπίζω και πρωτάθλημα. Είναι όμως αυτό δεδομένο; Ξεκάθαρα όχι».

Το 2022 οδηγοί της Mercedes-AMG θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Το εργοστάσιο του Μπράκλεϊ ετοιμάζεται πυρετωδώς για το 2023, με την W14 να έχει ήδη πει το πρώτο της τραγούδι.

