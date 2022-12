Το πρώτο «τραγούδι» της Mercedes W14 (vid)

H γερμανική ομάδα της F1 μάς έδωσε μία πρώτη ηχητική γεύση από το νέο της μονοθέσιο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023.

Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2022, μία χρονιά-πρόκληση με πληθώρα δυσκολιών για τη Mercedes-AMG Petronas, ήρθε η… αυγή της νέας εποχής. Το πρώτο άκουσμα του «τραγουδιού» του μονοθεσίου της γερμανικής ομάδας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Αυτό επιβεβαιώθηκε στις δημοσιεύσεις της Mercedes στα social media πως θα έχει κωδικό όνομα W14 – η οκτώ φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια της F1 συνεχίζει το γνωστό μοτίβο ονοματοδοσίας.

Στα 54 δευτερόλεπτα βλέπουμε κάποια ήσσονος σημασίας σημεία του νέου ασημί βέλους, αφού η αποκάλυψή του θα έρθει στα μέσα Φεβρουαρίου, όπως θα συμβεί με τις περισσότερες ομάδες.

Η ουσία στο video δεν είναι η εικόνα αλλά ο ήχος και το κελάηδισμα του Mercedes-AMG F1 M14 κινητήρα. Ακούστε το, πατώντας play…

W14's first words! 🤩



Firing up our 2023 @F1 car... pic.twitter.com/6delOaaE4H