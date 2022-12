Το Gran Turismo γιορτάζει 25 χρόνια ζωής με ένα βίντεο γεμάτο νοσταλγία (vid)

To διασημότερο και πιο επιτυχημένo videogame αγώνων, Gran Turismo έγινε πλέον 25 και γιορτάζει με ένα βίντεο γεμάτο νοσταλγία και έντονα συναισθήματα.

Πίσω στο 1997 η ιστορία των videogame με θέμα τους αγώνες άλλαξε για πάντα. Η Polyphony Digital σε συνεργασία με τη Sony, κυκλοφόρησαν το Gran Turismo και αμέσως κέρδισε τις καρδιές των gamers και όχι μόνο. Η σειρά έμελλε να αποδειχθεί άκρως επιτυχημένη με κάθε νέο παιχνίδι κέρδιζε το ένα βραβείο μετά το άλλο.

Η απήχησή του και ο ρεαλισμός του έφτασαν σε τέτοιο βαθμό, που κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν το Gran Turismo για προσομοιωτή τους. Η σειρά έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά πολλών που μεγάλωσαν με το GT, καθώς θεωρείται κάτι παραπάνω από ένα απλό «racing videogame». Μάλιστα, έχει καταφέρει να μεταφέρει gamers από το παιχνίδι στην πραγματικότητα, δίνοντάς του την ευκαιρία μέσω του GT Academy να γίνουν οδηγοί αγώνων.

Το 2022 το Gran Turismo έγινε 25 ετών και στο πλαίσιο των εορτασμών, ανακοίνωσε πως η σειρά ξεπέρασε συνολικά τα 90 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός είναι εντυπωσιακός αν αναλογιστούμε πως πρόκειται για ένα παιχνίδι που κυκλοφορεί αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Playstation.

H Polyphony Digital, γιόρτασε τα 25 χρόνια ζωής του Gran Turismo με ένα βίντεο γεμάτο νοσταλγία που συγκινεί.

Το Gran Turismo έχει γιγαντωθεί και πλέον συνεργάζεται με κατασκευαστές αυτοκινήτων στη δημιουργία πρωτοτύπων που αποτυπώνουν το DNA τους και τις τεχνολογικές καινοτομίες τους. Πρόσφατα παρουσιάστηκε η νέα Ferrari Gran Turismo, ένα ειδικό hypercar το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το videogame.

Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει ταινία για το Gran Turismo, με τα γυρίσματα να λαμβάνουν χώρα σε διάφορες πίστες του κόσμου.

To Gran Turismo 7 που κυκλοφορεί, είναι διαθέσιμο για τα Playstation 4 και Playstation 5.

