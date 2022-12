Ο Φρεντ Βασέρ μίλησε για τη σημασία που έχει η επίτευξη του κατώτατου ορίου δαπανών για μία ομάδα στο μέσον του grid και δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει βέλη κατά της Red Bull Racing.

To 2021 η Formula 1 υιοθέτησε το μοντέλο του budget cap, το οποίο βάζει ένα όριο στα χρήματα που ξοδεύουν οι ομάδες σε ετήσια βάση. Αυτό, παράλληλα με τους περιορισμούς στη χρήση αεροδυναμικής σήραγγας και CFD, έχουν ως στόχο να μειωθεί η διαφορά απόδοσης μεταξύ των μονοθεσίων.

Η τελική κατάταξη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, είναι πολύ σημαντική για τις ομάδες που μάχονται στο μέσον του grid, καθώς δεν έχουν την οικονομική ευρωστία αντιπάλων όπως για παράδειγμα οι Mercedes-AMG και Ferrari. Η Alfa Romeo είναι μία ομάδα που έκανε υπέρβαση στο 2022, τερματίζοντας στην 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, κερδίζοντας την Aston Martin, παρά το γεγονός πως ισοβάθμησαν.

Λόγω της κατάκτησης της 6ης θέσης, η ελβετική ομάδα θα εισπράξει το 2023 πέντε εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κάτι που θα της επιτρέψει να αγγίξει το όριο του budget cap. Αυτό αποκάλυψε ο επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, ο οποίος είναι φαβορί για το ρόλο του επικεφαλής στη Scuderia Ferrari.

Ο Γάλλος, κάνοντας ίσως πρόβα για το ρόλο του στη Scuderia, μίλησε στο GPFans για το γεγονός πως η Alfa Romeo θα φτάσει το budget cap το 2023, «ρίχνοντας» παράλληλα βέλη προς τη Red Bull Racing: «Τώρα με τα όρια προϋπολογισμών, τα επιπλέον χρήματα αποτελούν τεράστια διαφορά. Ξέρω πως ένας συνάδελφός μου είπε πως 2 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, όμως τώρα έχουμε στη διάθεσή μας 5 φορές το τίποτα. Για εμάς τα παραπάνω χρήματα κάνουν τεράστια διαφορά εάν δυσκολευτούμε σε μία σεζόν. Για δύο μήνες, δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε πολλά εξαρτήματα. Του χρόνου θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, κάτι που θα αλλάξει πολλά εντός της ομάδας».

Τα λόγια του Βασέρ, έρχονται ως απάντηση στους ισχυρισμούς του επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ. Ο Βρετανός υποστήριξε, όταν η ομάδα του τιμωρήθηκε για την παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Formula 1, πως τα επιπλέον 2 εκατομμύρια που ξόδεψε δεν την ευνόησαν στο ελάχιστο.

