Η Pirelli αποκάλυψε πως στη φετινή σεζόν σημειώθηκε αύξηση στα προσπεράσματα κατά 30%. στους αγώνες της F1.

Το 2022 η Formula 1 μπήκε σε μία νέα εποχή χάρη στις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς. Η εμφάνιση των μονοθεσίων άλλαξε σημαντικά, με τα σχεδιαστικά τμήματα των ομάδων να ξεκινούν από το μηδέν τη δημιουργία των αγωνιστικών τους.

Στόχος των νέων κανονισμών ήταν να υπάρξουν περισσότερες μάχες εντός πίστας, με τους οδηγούς να μπορούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλο σε μικρότερη απόσταση χάρη στο μειωμένο φαινόμενο του «ακάθαρτου αέρα». Οι οδηγοί έμειναν αρκετά ευχαριστημένοι με την πρόοδο που σημειώθηκε και ήταν σε θέση να παλέψουν πιο έντονα για μία θέση στην πίστα.

Λίγες ημέρες μετά το φινάλε της Formula 1 για το 2022 στο Άμπου Ντάμπι, η Pirelli ανακοίνωσε ένα πολύ σημαντικό στατιστικό. Σύμφωνα με την ιταλική φίρμα, που είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών της F1, τα προσπεράσματα στη φετινή σεζόν αυξήθηκαν κατά 30%. Το 2021 σημειώθηκαν 599 προσπεράσματα ενώ το 2022 καταγράφηκαν συνολικά 785 προσπεράσματα εντός πίστας.

Ο επικεφαλής της Pirelli για τη Formula 1, Μάριο Ίζολα, μίλησε για την αύξηση των προσπερασμάτων: «Πιστεύω πως το 30% είναι ένας πολύ καλός αριθμός, αν λάβουμε υπόψη πως πρόκειται για καταγραφή γεγονότων. Δεν υπερβάλουμε. Στην αύξηση των προσπερασμάτων δεν έπαιξαν ρόλο μόνο τα ελαστικά, αλλά οι κανονισμοί. Τα μονοθέσια μπορούσαν να ακολουθήσουν το ένα το άλλο πολύ πιο κοντά μεταξύ τους. Το γεγονός πως χάνουν λιγότερη κάθετη δύναμη όταν συμβαίνει αυτό, βοηθά το ελαστικό, διότι δεν γλιστράει στο οδόστρωμα κι έτσι δεν υπερθερμαίνεται. Έτσι, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία γκάμα ελαστικών που θα υπερθερμαίνονται λιγότερο. Φέτος βλέπαμε δύο και τρία μονοθέσια μαζί να μάχονται στην πίστα και εκμεταλλεύονταν κάθε ευκαιρία για να κάνουν το προσπέρασμα. Πίεζαν όχι μόνο για μία στροφή, αλλά για συνεχόμενους γύρους. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που είδαμε φέτος σε σύγκριση με το παρελθόν. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό με τη νέα γενιά μονοθεσίων. Τα ελαστικά όμως βοήθησαν στο να επιτευχθεί αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος».

Για την καταμέτρηση των προσπερασμάτων δεν λήφθηκαν υπόψη αλλαγές θέσεων όταν ένα μονοθέσιο ήταν στο pit-lane ή όταν ένας οδηγός είχε πρόβλημα εντός πίστας και έχανε πολλές θέσεις σε μικρό χρονικό διάστημα.

Για το 2023 η Pirelli αναμένεται να παρουσιάσει νέα δομή στα ελαστικά της ώστε να καταπολεμήσει το φαινόμενο της υποστροφής για το οποίο είχαν παράπονα οι οδηγοί από την αρχή της σεζόν. Τα ελαστικά τα δοκίμασαν στις δοκιμές του Άμπου Ντάμπι μετά το τέλος της σεζόν.

