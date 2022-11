H F1 είπε «αντίο» στο 2022 με ένα τεστ ελαστικών και νέων οδηγών και η Scuderia Ferrari κατέλαβε τις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Έπειτα από το τελευταίο Grand Prix για το 2022 που διεξήχθη στην πίστα Γιας Μαρίνα, οι ομάδες της Formula 1 παρέμειναν στο Άμπου Ντάμπι για μία ημέρα δοκιμών. Εκεί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα ελαστικά της Pirelli για το 2023 και παράλληλα να δώσουν την ευκαιρία στους οδηγούς των ακαδημιών τους να πάρουν μία γεύση για το τι εστί να οδηγεί κάποιος μονοθέσιο F1.

Έπειτα από 9 ώρες δράσης, η Scuderia Ferrari ήταν εκείνη που κυριάρχησε στην κατάταξη. Η ιταλική ομάδα χρησιμοποίησε τρεις οδηγούς, οι οποίοι της έφεραν το 1-2-3 στα τελικά αποτελέσματα. Ταχύτερος όλων ήταν ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος σημείωσε χρόνο 1:25,245 συμπληρώνοντας 65 γύρους συνολικά. Στη 2η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ενώ στην 3η θέση ήταν ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας, Ρόμπερτ Σβάρτζμαν. Η διαφορά μεταξύ τους ήταν μόλις 0,155 δευτερόλεπτα.

Στην 4η θέση ήταν ο Πιέρ Γκασλί, ο οποίος οδήγησε για πρώτη φορά το μονοθέσιο της Alpine. O χρόνος του Γάλλου ήταν 1:25,689 και βρέθηκε μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν. Εντός της πρώτης 10άδας είχαμε άλλους δύο οδηγούς που θα τους δούμε να αγωνίζονται στη Formula 1 το 2023.

Ο Λόγκαν Σάρτζεντ με τη Williams ήταν στην 7η θέση, ενώ ο Νικ Ντε Βρις στο τιμόνι της AlphaTauri AT03 βρέθηκε στην 8η θέση. Ο Φερνάντο Αλόνσο, στην πρώτη του εμφάνιση με την Aston Martin, συμπλήρωσε 97 γύρους και τη 12η ταχύτερη επίδοση. Ο Όσκαρ Πιάστρι, που οδήγησε για τη McLaren, ήταν 14ος ενώ ντεμπούτο έκανε και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas, ο οποίος ήταν στη 19η θέση.

Συνολικά 24 οδηγοί πήραν μέρος στις δοκιμές του Άμπου Ντάμπι, με την κάθε ομάδα να έχει δύο μονοθέσια στη διάθεσή της. Τους περισσότερους γύρους τους έκανε ο Ντε Βρις (AlphaTauri) με 151 στο σύνολο, ενώ ακολούθησαν στη σχετική λίστα οι Γιούκι Τσουνόντα (AlphaTauri) με 135, Πιέρ Γκασλί (Alpine) με 130, Βάλτερι Μπότας (Alfa Romeo) με 129 και Φρέντερικ Βέστι (Mercedes) με 124.

Από τους νέους οδηγούς, ο Σβάρτζμαν ήταν στην κορυφή, με τον Λίαμ Λόσον της Red Bull Racing να είναι στη 2η θέση, ενώ 3ος ήταν ο Τζακ Ντούχαν της Alpine.

H Formula 1 μπαίνει πλέον στη χειμερινή της περίοδο και οι ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στην εξέλιξη και τελειοποίηση των μονοθεσίων του 2023.

Αποτελέσματα Δοκιμών Άμπου Ντάμπι

Φωτογραφίες: Ferrari