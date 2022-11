Η F1 αναμένεται να μείνει για μία ακόμα σεζόν δίχως αγώνα στην Κίνα σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Τελευταία φορά που είδαμε τη Formula 1 στην Κίνα ήταν πίσω στο 2019, όπου νικητής ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Το Κινεζικό Grand Prix διεξήχθη για πρώτη φορά το 2004 στο Σαγκάη, στο εντυπωσιακό Shanghai International Circuit, και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα αγαπημένα των οδηγών.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο αγώνας απουσίασε από το πρόγραμμα λόγω των σκληρών lockdown που έχει επιβάλει η κινεζική κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί η πανδημία της Covid-19. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το Grand Prix Κίνας αναμένεται να ματαιωθεί και το 2023.

Η πολιτική «zero-covid» της χώρας σημαίνει πως για το προσωπικό των ομάδων και της Formula 1 δεν πρόκειται να δοθεί καμία εξαίρεση κατά την είσοδό τους στη χώρα. Οι πρόσφατοι κανόνες της Κίνας κατά της Covid-19 απαιτούν για όσους νοσήσουν πέντε ημέρες απομόνωσης σε ειδικό κέντρο και τρεις ακόμη στο στην οικεία τους. Το σπορ φοβάται πως αν κάποιο μέλος ομάδας προσβληθεί από τον ιό μπορεί να μείνει στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα κι αυτό είναι κάτι που δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν.

Η Formula 1 δεν έχει πραγματοποιήσει καμία ανακοίνωση σχετικά με την τύχη του Grand Prix Κίνας. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το τριήμερο 14-16 Απριλίου του 2023. Αν ο αγώνας ακυρωθεί, τότε η κάτοχος των εμπορικών δικαιωμάτων, Liberty Media, δεν πρόκειται να τον αντικαταστήσει με άλλο Grand Prix. Έτσι ο αριθμός των αγωνιστικών τριημέρων θα μειωθεί στα 23. Οι φόβοι σχετικά με το αν θα διεξαχθεί ή όχι ο αγώνας, υπήρχαν εδώ και μερικές εβδομάδες και τώρα φαίνεται πως θα επιβεβαιωθούν.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, σε περίπτωση που ο αγώνας στη Σαγκάη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε η F1 θα προσπαθήσει να μετακινηθεί το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν μία εβδομάδα νωρίτερα. Εφόσον αυτό δεν συμβεί, τότε θα υπάρξει ένα κενό τεσσάρων εβδομάδων μεταξύ του Grand Prix Αυστραλίας και του αγώνα στο Μπακού.

How insane were these overtakes @danielricciardo made on his way to winning the 2018 Chinese Grand Prix? 🤯



China, we can't wait to be back for more racing soon! 🙌#ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/ICdedXUGfr