O Φινλανδός οδηγός επισκέφθηκε για πρώτη φορά τις εγκαταστάσεις της νέας ομάδας της Formula 1 και κάθισε στο μονοθέσιο του 2026.

Ο Βάλτερι Μπότας ολοκλήρωσε την πρώτη του ημέρα ως επίσημος οδηγός της Cadillac στη Formula 1, σηματοδοτώντας την αρχή της επιστροφής του στο πρωτάθλημα από το 2026. Με 246 εκκινήσεις και 67 παρουσίες στο βάθρο, ο Φινλανδός επιστρέφει στο grid για λογαριασμό της νεοσύστατης ομάδας, έχοντας περάσει το 2025 σε ρόλο δοκιμαστή της Mercedes.

Από το 2022, όταν είχε αποχωρήσει από τη γερμανική ομάδα, οδήγησε για τρεις σεζόν στη Sauber.

Ένα νέο ξεκίνημα

Μετά το φινάλε της σεζόν του 2025 στο Άμπου Ντάμπι, έληξε και επίσημα η συνεργασία του με τη Mercedes, με τον Μπότας να μετακομίζει πλέον στη βάση της Cadillac στο Σίλβερστον. Εκεί ξεκίνησε η γνωριμία του με το νέο project, η οποία περιελάμβανε και την πρώτη δοκιμή καθίσματος, ενόψει του πρώτου τεστ στα τέλη Ιανουαρίου

«Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ επιτέλους ως οδηγός της Cadillac F1 Team. Είναι μια ιδιαίτερα περήφανη στιγμή στην καριέρα μου, η αρχή ενός νέου κεφαλαίου με μια ομάδα που τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στο άθλημα. Μπροστά μας υπάρχει πολλή δουλειά και ανυπομονώ να αξιοποιήσω την εμπειρία μου για να στηρίξω την προσπάθεια από την πρώτη ημέρα», είπε.

Ένα project που παίρνει μορφή

Ο Μπότας υπογράμμισε ότι η πρώτη του επαφή με τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό ενίσχυσε την αίσθηση δυναμικής γύρω από το εγχείρημα: «Βλέπεις τα πάντα να ενώνονται. Αυτές οι πρώτες στιγμές είναι κρίσιμες στην προετοιμασία μας πριν από το πρώτο τεστ».

Η πορεία προς την πίστα

Η Cadillac έχει ήδη κάνει ένα πρώτο τεστ στην πίστα της Ίμολα με τη Ferrari SF-23, ώστε να εξοικειωθεί με τις διαδικασίες λειτουργίας ενός F1 μονοθεσίου. Οδηγός ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Μπότας το 2026.