Ο Ντάνιελ Ρικάρντο θα είναι όπως όλα δείχνουν τρίτος οδηγός της Red Bull Racing στην F1 το 2023, κάνοντας την επιστροφή στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Έπειτα από δύο πολύ μέτριες σεζόν με την ομάδα της McLaren, o Ντάνιελ Ρικάνρτο βλέπει την πρόωρη έξοδό του από τη Formula 1 στο τέλος της χρονιάς. Ο Αυστραλός οδηγός έχασε τη θέση του από τον Οσκαρ Πιάστρι στην ομάδα του Ουόκινγκ και έμεινε δίχως cockpit για το 2023.

O 33χρονος εξέτασε πολλές διαφορετικές επιλογές σχετικά με την επόμενη σεζόν, με μία εξ’ αυτών να είναι η Haas - σενάριο που όπως είχε δηλώσει, δεν τον ενθουσίαζε. Όμως όπως όλα δείχνουν, επέλεξε το μέρος το οποίο ξεκίνησαν όλα για εκείνον.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, αποκάλυψε στο Sky Sport πως ο Ρικάρντο θα είναι ο τρίτος οδηγός της Red Bull Racing το 2023.

«Ο Ρικάρντο θα είναι ο τρίτος οδηγός μας το 2023. Έχουμε τόσους χορηγούς, έχουμε αρκετά σόου επίδειξης να κάνουμε, είναι ένας από τους διασημότερους οδηγούς και ο καλύτερος για τη δουλειά αυτή», είπε ο Αυστριακός.

Η ανακοίνωση από πλευράς Red Bull Racing δεν έχει πραγματοποιηθεί, μιας και δεν έχει υπογραφεί το συμβόλαιο με τον Ρικάρντο. Εκτός από τις επιδείξεις, ο Αυστραλός αναμένεται να έχει και ρόλο οδηγού στον προσομοιωτή της ομάδας στο εργοστάσιο στο Μίλτον Κινς.

Επιπλέον, ο Μάρκο αποκάλυψε πως ο Λίαμ Λόσον θα είναι ο αναπληρωματικός οδηγός στις Red Bull Racing και Scuderia AlphaTauri το 2023. Ο Νεοζηλανδός που συμμετείχε στο FP1 του GP Άμπου Ντάμπι, παραλληλα θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα μονοθεσίων Super Formula της Ιαπωνίας.

