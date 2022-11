Το μεγάλο φινάλε της F1 για το 2022 πλησιάζει, με την αυλαία να πέφτει για μία ακόμη σεζόν στο φαντασμαγορικό Άμπου Ντάμπι.

Μόλις ένας αγώνας απέμεινε για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν της Formula 1. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο μαγευτικό Άμπου Ντάμπι για τον 22o και τελευταίο αγώνα του 2022 το τριήμερο 18-20 Νοεμβρίου. Ο αγώνας στη Γιας Μαρίνα αναμένεται συναρπαστικός και ταυτόχρονα συναισθηματικά φορτισμένος, μια και θα πέσει η αυλαία της σεζόν και η αγωνιστική δράση θα σταματήσει για τους επόμενους μήνες.

Η διαδρομή στο Άμπου Ντάμπι έκανε το ντεμπούτο της το 2009 στη Formula 1 και έχει φιλοξενήσει το φινάλε της σεζόν 11 φορές στο παρελθόν. H σημερινή μορφή της έχει μήκος 5.281 μέτρα, αποτελείται από 16 στροφές και οι οδηγοί την Κυριακή θα διανύσουν συνολικά 58 γύρους. Τελευταίος νικητής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει και το ρεκόρ πίστας με το 1:26,103.

Βαθμολογικό ενδιαφέρον υπάρχει στον τελευταίο αγώνα και για τα δύο πρωταθλήματα. Σε αυτό των οδηγών ξεχωρίζει η μάχη των Σαρλ Λεκλέρ και Σέρχιο Πέρεζ οι οποίοι ισοβαθμούν στη 2η θέση με 290 βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο Μονεγάσκος παίρνει τη θέση γιατί έχει περισσότερες νίκες.

Στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών, έχουμε πέντε μέτωπα «ανοιχτά». Έπειτα από το 1-2 στη Βραζιλία, η Mercedes βρίσκεται 19 βαθμούς πίσω από τη Ferrari και με βάση την αγωνιστική της φόρμα όλα είναι ανοικτά. Στη μάχη για την 4η θέση η Alpine έχει προβάδισμα 19 βαθμών από τη McLaren, όμως τίποτα δεν πρόκειται να κριθεί μέχρι να κυματίσει η καρό σημαία. Με την 9η θέση στη Βραζιλία, ο Βάλτερι Μπότας έδωσε δύο βαθμούς στην Alfa Romeo, που βρίσκεται στην 6η θέση, μόλις 5 πόντους μπροστά από τη φορμαρισμένη Aston Martin. Στην 8η θέση έχουμε τη Haas, η οποία είναι μόλις 2 βαθμούς πάνω από τη Scuderia AlphaTauri. Η αλλαγή θέσης στο πρωτάθλημα ομάδων σημαίνει αυτόματα κέρδος ή απώλεια εκατομμυρίων από το χρηματικό έπαθλο που παίρνουν κάθε χρόνο οι ομάδες.

