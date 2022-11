O Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στην πίστα Γιας Μαρίνα.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, τελευταίος φετινός αγώνας της Formula 1, για τη Mercedes-AMG, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP1. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:26,633 και πήρε την πρώτη θέση στη διαδικασία, όντας ταχύτερος του teammate του, Τζορτζ Ράσελ για δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Η γερμανική ομάδα ξεκίνησε το τριήμερο στο Άμπου Ντάμπι όπως ολοκλήρωσε αυτό στη Βραζιλία και μας δίνει μία γεύση του τι να περιμένουμε στη συνέχεια.

Οι Scuderia Ferrari και Red Bull Racing δεν είναι πολύ μακριά από τη Mercedes, με τους Ιταλούς να υπολείπονται δύο δέκατα του δευτερολέπτου και τους αυστριακούς τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Χάμιλτον. Στην πρώτη 10άδα της κατάταξης είχαμε επίσης τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Aston Martin, τον Ντάνιελ Ρικάρντο της McLaren, τον Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo και τον Άλεξ Άλμπον της Williams.

Στο FP1 είδαμε την επέλαση των rookie, με επτά νέους οδηγούς να παίρνουν μέρος στη διαδικασία. Ταχύτερος μεταξύ τους ήταν ο Λίαμ Λόσον της Red Bull Racing, ο οποίος σημείωσε πολύ ανταγωνιστικούς χρόνους και ολοκλήρωσε στην 5η θέση στην κατάταξη της διαδικασίας. Στη 2η θέση ήταν ο Ρόμπερτ Σβάρτζμαν της Ferrari, ενώ τρίτος ήταν ο Λόγκαν Σάρτζεντ της Williams.

Μια και πρόκειται για το τελευταίο Grand Prix της σεζόν, πολλές ομάδες είχαν προγραμματίσει διαφορετικά προγράμματα για τα δύο μονοθέσιά τους. Θέλοντας να πάρουν όσo το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, έφεραν πολλά πειραματικά εξαρτήματα με το βλέμμα στην εξέλιξη των μονοθεσίων του 2023.

Το FP1 ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα και διακοπές, με τον Σάρτζεντ να έχει μικρή έξοδο στη στροφή 1, αποφεύγοντας τις μπαριέρες.

Η δράση συνεχίζεται στις 15:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ακολουθήστε όλη τη δράση του Grand Prix Άμπου Ντάμπι στο gMotion by Gazzetta, με LIVE στις κατατακτήριες και στον αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Άμπου Ντάμπι

