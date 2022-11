Όχι μία ούτε δύο αλλά οκτώ ομάδες της F1 θα έχουν στα μονοθέσιά τους νέους οδηγούς στο FP1 του Άμπου Ντάμπι.

Ο τελευταίος αγώνας της Formula 1 για το 2022 πλησιάσει. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι, ένα χρόνο σχεδόν από το δραματικό «τελικό» του 2021 και τη μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

Αρκετές είναι οι μάχες σε πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, όμως οι ομάδες έχουν αρκετά πλάνα στο πρόγραμμά τους για το τριήμερο στη Γιας Μαρίνα. Όλα ξεκινούν από την Παρασκευή και το FP1, όπου οκτώ ομάδες θα έχουν στα μονοθέσιά τους «νέο αίμα». Όντας ο τελευταίος αγώνας της σεζόν, όσες ομάδες δεν έχουν βάλει για δεύτερη φορά οδηγό με λιγότερες από δύο συμμετοχές σε Grand Prix στα μονοθέσιά τους, όπως ορίζουν οι αγωνιστικοί κανονισμοί, θα πρέπει να το πράξουν τώρα.

Στη Red Bull Racing o Λίαμ Λόσον θα βρεθεί στο τιμόνι της RB18 και θα πάρει τη θέση του Μαξ Φερστάπεν στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών. Στη Scuderia Ferrari, o Ρόμπερτ Σβάρτζμαν θα οδηγήσει για δεύτερη φορά την F1-75 και θα πάρει τη θέση του Κάρλος Σάινθ στο FP1.

Taking the seat for FP1 👊 @LiamLawson30 will be driving the RB18 at the #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/l3CKjNV9ec November 17, 2022

H McLaren θα έχει στις τάξεις της ακόμη έναν αστέρα του Indycar και οδηγό της ομάδας της στο πρωτάθλημα αυτό. O Πάτο Ο’ Γουόρντ είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Λάντο Νόρις στην MCL36, ενώ στην Alpine o Φερνάντο Αλόνσο θα δώσει τη θέση του στον οδηγό της Ακαδημίας των Γάλλων, Τζακ Ντούχαν.

You can see the excitement in @PatricioOWard's face already. 😁



Seat-fit time before he takes the car for FP1 tomorrow! #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/iNGs9vc9Kd — McLaren (@McLarenF1) November 17, 2022

Ντεμπούτο με την Aston Martin θα κάνει ο Φελίπε Ντρούγκοβιτς στη θέση του Λανς Στρολ σε αγωνιστικό τριήμερο της F1, με τον πρωταθλητή της Formula 2 για το 2022 να οδηγεί για πρώτη φορά την AMR22. Πριν από λίγες ημέρες οδήγησε την AMR21 σε ιδιωτικό τεστ στο Σίλβερστον. Στη Williams, ο Λόγκαν Σάρτζεντ θα κάνει ακόμη ένα βήμα ώστε να πάρει τη super-license με τη συμμετοχή του στο FP1, όμως δεν έχει ανακοινωθεί εάν θα πάρει τη θέση του Άλεξ Άλμπον ή του Νίκολας Λατίφι. Στη Haas, o Πιέτρο Φιτιπάλντι, θα οδηγήσει έναντι του Μικ Σουμάχερ, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην ομάδα το 2023.

Guess who's here!



Are you looking forward to @FelipeDrugovich's FP1 debut tomorrow? #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/iCTPcVVhdH — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 17, 2022

Στην Alfa Romeo έχουμε μία διαφορετική περίπτωση. Ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα, ο οποίος δεν θεωρείται «νέος οδηγός», θα πάρει τη θέση του Γκουάνγιου Ζου στο τιμόνι της C42.

