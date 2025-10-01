Ενάντια στους οικονομικούς κανονισμούς της Formula 1 τέθηκε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, καθώς έχουν δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις μάχες εντός πίστας.

Το cost cap ή αλλιώς budget cap εφαρμόστηκε στη Formula 1 το 2021 για να μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες και τις υπόλοιπες. To όριο δαπανών εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ομάδων, όμως έχει δημιουργήσει μία κατάσταση στην οποία οι ομάδες δεν επενδύουν στην εξέλιξη των μονοθεσίων τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λιούις Χάμιλτον, το μέτρο έχει πλήξει το θέαμα, ειδικά σε χρονιές όπως η φετινή όπου μια ομάδα όπως η McLaren, κυριαρχεί απόλυτα. Η McLaren βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, έχοντας προβάδισμα 333 βαθμών, ενώ και ο τίτλος στους οδηγούς φαίνεται πως θα καταλήξει στο στρατόπεδό της εκτός μεγάλου απροόπτου.

Αναβαθμίσεις υπό εξαφάνιση

Με όλες τις ομάδες να κινούνται σε αυστηρά πλαίσια και με τους κανονισμούς του 2026 να πλησιάζουν, οι βασικοί αντίπαλοι της McLaren, ανάμεσά τους και η Ferrari του Χάμιλτον, έχουν ουσιαστικά στρέψει το ενδιαφέρον τους στην επόμενη σεζόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επενδύουν σε αναβαθμίσεις στο φετινό μονοθέσιο.

«Θυμάμαι το 2008, όταν ήμουν στη McLaren, που μπορούσαμε να φέρνουμε αναβαθμίσεις μέχρι το τέλος. Συνεχίζαμε να πολεμάμε, ακόμα κι αν το μονοθέσιο της επόμενης χρονιάς ήταν κακό. Το 2013, πριν πάω στη Mercedes, ήταν ξανά κάτι παρόμοιο. Τώρα όμως, δεν είναι το ίδιο. Έχουμε περάσει πολύ νωρίς στο project της επόμενης χρονιάς και έτσι μένεις με ό,τι έχεις για το υπόλοιπο της σεζόν», δήλωσε ο Βρετανός.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τόνισε: «Αυτό κάνει τη σεζόν λιγότερο συναρπαστική. Δεν βλέπουμε αναβαθμίσεις μέσα στη χρονιά, απλώς τερματίζουμε με το ίδιο πακέτο. Το θετικό είναι ότι το 2026 θα είναι διαφορετικό, με πολλές εξελίξεις και ανατροπές».

Η απάντηση της McLaren

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, διαφωνεί με τον Χάμιλτον και υπερασπίζεται το cost cap, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα του σπορ.

«Το budget cap είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κανονισμούς που έχουμε για να διασφαλίσουμε την υγεία και το μέλλον της Formula 1. Εμείς στη McLaren καταφέραμε να κάνουμε τεράστιο βήμα προόδου με αυτούς τους περιορισμούς. Η απόδοση δεν προέρχεται μόνο από τα χρήματα, αλλά και από την τεχνική πλευρά. Δεν πιστεύω ότι ο περιορισμός του προϋπολογισμού είναι εμπόδιο», δήλωσε ο Ιταλός.



