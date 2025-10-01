Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει και αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη «μαγευτική» Μαρίνα Μπέι.

Το ταξίδι της Formula 1 την Ασία συνεχίζεται, καθώς μετά το Αζερμπαϊτζάν ακολουθεί το άκρως απαιτητικό Grand Prix Σιγκαπούρης το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί τη Μαρίνα Μπέι, το σιρκουί που φιλοξένησε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία του σπορ.

Μάλιστα, ξεκίνησε τη… μόδα Grand Prix που διεξάγονται υπό το φως των προβολέων και συνεχίζεται έως σήμερα. Ο αγώνας στη Σιγκαπούρη είναι ο 18ος της φετινής σεζόν.

Γνωρίστε την πίστα

Το πρώτο Grand Prix Σιγκαπούρης πραγματοποιήθηκε πίσω στο 2008. Φέτος η διαδρομή έχει υποστεί αλλαγές και έχει μήκος 4,94 χιλιόμετρα και αποτελείται από 19 στροφές. Λόγω των πολλών στροφών, οι ευκαιρίες για προσπέρασμα είναι μικρές, ενώ η στρατηγική θα παίξει μεγάλο ρόλο. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 62 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Σιγκαπούρης έχει ο Σεμπάστιαν Φέτελ με 5, ενώ τον ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με 4. Το ρεκόρ πίστας έχει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με χρόνο 1:35,867. Νικητής το 2024 ήταν ο Λάντο Νόρις με μία κυρίαρχη εμφάνιση.

Το πρωτάθλημα πήρε νέα τροπή στο Μπακού

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της φετινής χρονιάς. Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν τον έφερε 69 βαθμούς μακριά από τον Όσκαρ Πιάστρι σε έναν αγώνα που ο Αυστραλός εγκατέλειψε έπειτα από δικό του λάθος.

Το ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί είναι αν ο οδηγός της Red Bull Racing μπορεί να μπει στη μάχη του τίτλου απέναντι στους οδηγούς της McLaren, με την αυστριακή ομάδα να μην έχει «κλείσει» το κεφάλαιο αναβαθμίσεις για το 2025.

Τα ελαστικά του τριημέρου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στη Σιγκαπούρη. Πρόκειται για πολύ μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής μάρκας και λόγω αυτού δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως δεν βλέπουμε τη χρήση της C6 γόμας όπως σε προηγούμενους αγώνες.

Η μετάδοση του αγώνα

To GP Σιγκαπούρης θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 18ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Σιγκαπούρης σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

12:30-13:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

12:30-13:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 15:40)

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

15:00 – Αγώνας (LIVE 14:30)

