Αυτό που στέρησε στον Βρετανό της McLaren αρκετούς βαθμούς στη φετινή σεζόν, πλέον δεν του κοστίζει όσο στα πρώτα Grand Prix.

Ο Λάντο Νόρις παραδέχτηκε ότι τα λάθη που έκανε στα πρώτα Grand Prix της σεζόν 2025 στη Formula 1 τον βοήθησαν να βρει καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο ρίσκο και την ανταμοιβή σε απόδοση. Με επτά αγώνες να απομένουν, ο Βρετανός καλείται να καλύψει 25 βαθμούς διαφορά από τον teammate του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, ώστε να διεκδικήσει τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.

Ο Νόρις είχε ξεκινήσει ιδανικά τη χρονιά με νίκη στην Αυστραλία, όμως αρκετά λάθη στις κατατακτήριες του κόστισαν σημαντικούς βαθμούς. Στους αγώνες σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Καναδά αναγκάστηκε σε αγώνες περιορισμού των απωλειών σε βαθμούς, οδηγώντας μια McLaren που όπως έχει παραδεχθεί δεν ταίριαζε απόλυτα στο οδηγικό στιλ του στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Τα λάθη έφεραν αγωνιστική βελτίωση

Καθώς η χρονιά προχωρούσε, ο Νόρις περιόρισε τις αστοχίες του, χάρη σε μια πιο προσεκτική προσέγγιση. Παράλληλα η McLaren εξέλιξε την εμπρός ανάρτηση της MCL39 με τέτοιο τρόπο ώστε να βολευτεί καλύτερα πίσω από το τιμόνι. Τη λύση του Νόρις δεν την υιοθέτησε ο Όσκαρ Πιάστρι, καθώς ο Αυστραλός δεν πιστεύει πως θα έχει αγωνιστικό κέρδος.

Με 7 αγώνες για το τέλος της σεζόν, ο Νόρις παραδέχεται τα λάθη του, όμως πλέον δεν του κοστίζουν όπως στα αρχικά στάδια της χρονιάς.

«Συνεχίζω να κάνω λάθη, δεν είναι ότι σταμάτησα, απλά δεν είναι του ίδιου μεγέθους όπως στο ξεκίνημα. Στη Σαουδική Αραβία και στην Κίνα είχα σοβαρά λάθη που μου κόστισαν πολλούς βαθμούς. Προσπαθώ να βελτιώνομαι σε όλα, τόσο στην πίστα όσο και εκτός αυτής. Κατάλαβα ότι μερικές φορές είναι καλύτερο να χάσεις μισό δέκατο, παρά να προσπαθήσεις να κερδίσεις μισό δέκατο και να ρισκάρεις να χάσεις τρία δέκατα ή να κάνεις λάθη σαν εκείνα στην Κίνα και τη Σαουδική Αραβία. Η ισορροπία μου στο ρίσκο έχει βελτιωθεί, όπως και η κατανόηση του μονοθεσίου. Στην αρχή της σεζόν δυσκολευόμουν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τώρα», δήλωσε ο Βρετανός.

Ο λόγος για τον οποίο έκανε συνεχή λάθη δεν είναι ξεκάθαρα ένας, αλλά ούτε και απλός σύμφωνα με τον Βρετανό: «Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων, αλλά όλα βελτιώθηκαν χάρη στη σκληρή δουλειά που γίνεται πίσω από τις κάμερες».

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της