Ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για τη σύγκρουση που είχε με τον Μαξ Φερστάπεν στον αγώνα της F1 στο Σάο Πάολο και είπε την άποψή του για τον Ολλανδό.

Το Grand Prix Βραζιλίας εξελίχθηκε με επεισοδιακό τρόπο για τον Λιούις Χάμιλτον. Μόλις στον 7ο γύρο του αγώνα, είχε σύγκρουση στη στροφή 2 με τον Μαξ Φερστάπεν, με αποτέλεσμα να πέσει στην 8η θέση, έχοντας ζημιά στο δεξί μέρος της W13. Ο Ολλανδός αποκόμισε επίσης ζημιά στην εμπρός αεροτομή του, κάτι που τον ανάγκασε να την αλλάξει στα pit.

Ο Φερστάπεν δέχθηκε επίσης ποινή 5 δευτερολέπτων για τη σύγκρουση αυτή, ενώ στο στρατόπεδο της Red Bull Racing κατηγόρησαν τον Βρετανό, λέγοντας πως δεν άφησε χώρο. Στην πρώτη του αντίδραση ο Χάμιλτον δεν έδωσε έμφαση στο συμβάν αυτό, λέγοντας: «Σχετικά με την επαφή με τον Μαξ… πλέον όλοι ξέρουν πως είναι να αγωνίζεσαι μαζί του».

Όμως οι ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό συνεχίστηκαν, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να μιλά για τη στιγμή της επαφής: «Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη άποψη για το συμβάν. Το μόνο που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ήταν πως νόμιζα ότι θα εγκαταλείψω, διότι ένιωσα να χτυπάω κάτι. Μετά από αυτό, το πίσω μέρος του μονοθεσίου δεν ήταν ξανά ίδιο. Σκεφτόμουν πως θα χάσουμε το 1-2 για την ομάδα. Οδηγούσα πάνω στο γρασίδι και επέστρεφα στην πίστα και το μόνο που σκεφτόμουν μετά ήταν το πώς θα δώσω στην ομάδα το αποτέλεσμα που πήραμε. Δεν έχει σημασία το πώς πέφτεις, αλλά το πώς σηκώνεσαι. Είμαι υπερήφανος γι’ αυτό που κάναμε».

Επιπλέον, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε σχετικά με το τι πιστεύει για την αντιμετώπιση που έχει από τον Φερστάπεν και τόνισε: «Δεν με ενδιαφέρει αν ο Φερστάπεν έχει κάτι μαζί μου. Είναι λογικό, όταν έχεις πετύχει τόσα πολλά κι έχεις σημειώσει τους αριθμούς που έχεις, να γίνεσαι στόχος. Είναι όλα καλά όμως, δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζω πρώτη φορά».

Οι δηλώσεις του Φερστάπεν σχετικά με την επαφή αυτή, προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με το κατά πόσο η σύγκρουση ήταν ένα αγωνιστικό συμβάν ή κάτι το εσκεμμένο. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε επιπλέον προβλήματα με την ομάδα του, καθώς δεν υπάκουσε στις εντολές της να αφήσει τον Σέρχιο Πέρεζ να τον περάσει στον τελευταίο γύρο.

Η αντίδραση του Μεξικανού teammate του ήταν ιδιαίτερα κυνική και ειρωνική προς το πρόσωπο του Φερστάπεν.

