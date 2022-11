Οι δυο παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1 είχαν εντός πίστας κοκορομαχία μετά από πολύ καιρό!

Μπορεί το 2021 οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον να μονομάχησαν για τον παγκόσμιο τίτλο της Formula 1, κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στροφή της σεζόν, όμως φέτος σπάνια τους έχουμε δει να… συναντιούνται στην πίστα.

Η διαφορά στη δυναμική των μονοθεσίων της Red Bull Racing και της Mercedes-AMG Petronas ήταν μεγάλη – ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν. Πράγμα που μας στέρησε μάχες όπως αυτές που είδαμε στη Βραζιλία.

George Russell 🆚 Max Verstappen 🤤



What a show these two put on for us! 👏👏👏#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/N4whrZXxqq