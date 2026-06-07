Έφτασε η ώρα για Grand Prix!

Η δράση στη Formula 1 συνεχίζεται χωρίς σταματημό, με τον επόμενο σταθμό να είναι ο πιο λαμπερός και ιδιαίτερος στο καλεντάρι, καθώς οι οδηγοί θα δοκιμάσουν τα όριά τους στους στενούς και απαιτητικούς δρόμους του Πριγκιπάτου, για το θρυλικό Grand Prix του Μονακό (7/6).

Έπειτα από πέντε αναμετρήσεις στον αγωνιστικό «μαραθώνιο» του 2026, η μάχη για τον τίτλο συνεχίζεται, αν και μέχρι στιγμής η σεζόν εξελίσσεται σε μονόλογο της Mercedes. Ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα, έχοντας πανηγυρίσει τέσσερις διαδοχικές νίκες με πιο πρόσφατη αυτή στον Καναδά. Ο νεαρός Ιταλός πήρε τη σκυτάλη από τον ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος είχε επικρατήσει στην πρεμιέρα της Αυστραλίας.

Αυτό το εντυπωσιακό σερί έχει φέρει τον Αντονέλι στην κορυφή της βαθμολογίας με 131 πόντους, αφήνοντας δεύτερο τον Ράσελ με 88, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνει ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari με 75 βαθμούς. Στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών η εικόνα είναι ανάλογη. Το οδηγικό δίδυμο της Mercedes έχει κάνει το 5 στα 5, χαρίζοντας στην ομάδα τους την πρωτοπορία με 219 βαθμούς. Η Ferrari ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 147, ενώ η McLaren βρίσκεται τρίτη με 106 βαθμούς.

Με αυτά τα δεδομένα, το Grid προετοιμάζεται για τον έκτο αγώνα της χρονιάς όπου ο Αντονέλι θέλει να συνεχίσει το αδιανόητο σερί του, αλλά ο Λεκλέρ έχει ξεχωριστό κίνητρο να πανηγυρίσει την πρώτη του φετινή νίκη, τρέχοντας εντός έδρας, αλλά κι έχοντας μόλις επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Scuderia, με την προοπτική να γίνει ο μακροβιότερος οδηγός στην ιστορία της ομάδας.

Αναμφίβολα οι πρώτοι αγώνες της σεζόν έχουν εξελιχθεί σε θρίαμβο της Mercedes και του Αντονέλι, ωστόσο η Ferrari και ο Λεκλέρ είναι αποφασισμένοι να αντεπιτεθούν για να ανατρέψουν τα δεδομένα στο Μονακό. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι καθοριστικός παράγοντας για τη νίκη, ένεκα της στενής διαδρομής στο συγκεκριμένο Grand Prix και στο 3.75 βρίσκουμε τον Λεκλέρ στο combo να κερδίσει τα δοκιμαστικά αλλά και την κούρσα.

Από την πλευρά του o Αντονέλι των 4 νικών και των 5/5 βάθρων ως τώρα έχει τα φόντα να βρεθεί εκ νέου στο Top-3 που προσφέρεται στο 1.80.

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