F1: O γύρος της pole στο Μονακό μέσα από τα «μάτια» του Αντονέλι (vid)
Με τον καλύτερο τρόπο εξελίσσεται το Grand Prix Μονακό για τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο στο τέλος του Q3 των κατατακτήριων δοκιμών που έχει αντίκτυπο στο πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η τέταρτη pole του Αντονέλι στο 2026, με τη Mercedes-AMG F1 να διατηρεί το απόλυτο με έξι στα έξι φέτος.
Την ίδια ώρα ο Μαξ Φερστάπεν κατετάγη 2ος και θέλει να είναι αυτός που θα κερδίσει τον Αντονέλι στη μάχη της πρώτης στροφής. Ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει τον αγώνα τρίτος έχοντας παράπονα για την έλλειψη βελτίωσης της Ferrari από την Παρασκευή στο Σάββατο
Ο γύρος του Αντονέλι
Στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, o Αντονέλι πίεσε στο όριο «γλείφοντας» τις μπαριέρες, με σημείο… κλειδί να είναι το δεύτερο κομμάτι της πίστας. Εκεί κέρδισε πολύ χρόνο έναντι των αντιπάλων του για να γράψει το 1:12,051 που του έδωσε την pole. Η διαφορά του από τον 2ο Φερστάπεν ήταν μόλις 0,043 δλ.
Δείτε τον εντυπωσιακό γύρο του Αντονέλι στο παρακάτω βίντεο.
Qualifying is always hair-raising in Monaco! 🤯💨— Formula 1 (@F1) June 6, 2026
Heading onboard with Kimi for his @pirellisport pole position lap 🙌#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/FekR08OOkd
Η μεγάλη μάχη στο Μονακό
Το Grand Prix Μονακό είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.