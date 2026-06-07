Για τέταρτη φορά σε έξι αγώνες ο Κίμι Αντονέλι έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου που του χάρισε μία πολύ σημαντική pole position.

Με τον καλύτερο τρόπο εξελίσσεται το Grand Prix Μονακό για τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο στο τέλος του Q3 των κατατακτήριων δοκιμών που έχει αντίκτυπο στο πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η τέταρτη pole του Αντονέλι στο 2026, με τη Mercedes-AMG F1 να διατηρεί το απόλυτο με έξι στα έξι φέτος.

Την ίδια ώρα ο Μαξ Φερστάπεν κατετάγη 2ος και θέλει να είναι αυτός που θα κερδίσει τον Αντονέλι στη μάχη της πρώτης στροφής. Ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει τον αγώνα τρίτος έχοντας παράπονα για την έλλειψη βελτίωσης της Ferrari από την Παρασκευή στο Σάββατο

Ο γύρος του Αντονέλι

Στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, o Αντονέλι πίεσε στο όριο «γλείφοντας» τις μπαριέρες, με σημείο… κλειδί να είναι το δεύτερο κομμάτι της πίστας. Εκεί κέρδισε πολύ χρόνο έναντι των αντιπάλων του για να γράψει το 1:12,051 που του έδωσε την pole. Η διαφορά του από τον 2ο Φερστάπεν ήταν μόλις 0,043 δλ.

Δείτε τον εντυπωσιακό γύρο του Αντονέλι στο παρακάτω βίντεο.

Qualifying is always hair-raising in Monaco! 🤯💨



Heading onboard with Kimi for his @pirellisport pole position lap 🙌#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/FekR08OOkd — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Η μεγάλη μάχη στο Μονακό

Το Grand Prix Μονακό είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

