Σαν Σήμερα: Ο τελευταίος αγώνας της F1 στο παλιό Σπα (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Αν κάποιος οδηγός μπορούσε να πάρει νίκη στη Formula 1 σε αγώνα που διεκόπη δύο φορές και στον οποίο δέχθηκε και ποινή stop/go, αυτός θα μπορούσε να είναι μόνο ο Μίκαελ Σουμάχερ. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μάθουμε πότε έγινε ο τελευταίος αγώνας στο παλιό Σπα και πότε κέρδισε για τελευταία φορά ο Τζένσον Μπάτον με τη Brawn GP. Κάνουμε επίσης και μία στάση στο Λε Μαν.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1970, διεξήχθη για τελευταία φορά αγώνας F1 στην θρυλική και επικίνδυνη χάραξη των 14 χιλιομέτρων στο Σπα. Απροσδόκητος πρωταγωνιστής υπήρξε ο Πέδρο Ροντρίγκεζ, ο οποίος οδηγούσε μια BRM P153 που είχε ισχυρό V12 κινητήρα αλλά συνολικά, δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική. Ο Μεξικανός έδωσε φοβερή μάχη με τον Κρις Έιμον και κατάφερε να τον κερδίσει για μόλις 1,1 δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο Ζαν-Πιέρ Μπελτουάζ. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη για Μεξικανό οδηγό, μέχρι να κατακτήσει το GP Σακχίρ του 2020 ο Σέρχιο Πέρεζ.

Σαν σήμερα το 1998, ο Μίκαελ Σουμάχερ ανέκαμψε από μια ποινή stop/go και επικράτησε στο GP Καναδά, το οποίο είχε διακοπεί δύο φορές στον πρώτο γύρο εξαιτίας σοβαρών ατυχημάτων στις πρώτες στροφές. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζανκάρλο Φιζικέλα και τρίτος ήταν ο Έντι Ιρβάιν.

Σαν σήμερα, επίσης το 1998, η εργοστασιακή ομάδα της Porsche θριάμβευσε στις 24 ώρες Λε Μαν κάνοντας το 1-2 με την ανανεωμένη 911 GT1-98. Η γερμανική φίρμα είχε ευνοηθεί από τα μηχανικά προβλήματα και ατυχήματα των ταχύτερων αυτοκινήτων της Toyota και της Mercedes-Benz, μένοντας μόνη στον αγώνα μαζί με την Nissan και τις παλιές McLaren F1 GTR από τις οποίες δεν απειλήθηκε. Η νίκη κατέληξε στο πλήρωμα των Λοράν Αεγιό, Άλαν ΜακΝις και Στεφάν Ορτελί.

Σαν σήμερα το 2009, ο Τζένσον Μπάτον πήρε τη νίκη στο GP Τουρκίας. Αυτή ήταν η έκτη του στους πρώτους 7 αγώνες της σεζόν. Για να το κάνει πράξη, έπρεπε να προσπεράσει τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull Racing. Αυτό έγινε στη στροφή 10 του πρώτου γύρου, με τον Γερμανό να μένει εν τέλει τρίτος, πίσω από τον Μαρκ Ουέμπερ. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη του Βρετανού στο 2009.

Σαν σήμερα το 2015, η Mercedes έκανε περίπατο στο Grand Prix Καναδά, με τον Λιούις Χάμιλτον να επικρατεί του Νίκο Ρόσμπεργκ για την τέταρτη νίκη του στο Μοντρεάλ και τον Βάλτερι Μπότας να «κλείνει» το βάθρο με την Williams.

Φωτογραφίες: rsf_motorsport/Χ