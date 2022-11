Πεπεισμένος είναι ο Κάρλος Σάινθ πως είχε το ρυθμό για κάτι καλύτερο στον αγώνα της F1 στο Σάο Πάολο και στέλνει το μήνυμά του για το 2023.

Η αγωνιστική απόδοση της Scuderia Ferrari βελτιώθηκε σημαντικά στη Βραζιλία σε σύγκριση με το Μεξικό δύο εβδομάδες νωρίτερα. Τόσο στον Αγώνα Σπριντ, όσο και στο Grand Prix της Κυριακής, ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε εντός των τριών πρώτων θέσεων, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari είχε στρατηγική τριών pit-stop, όμως παρά την αλλαγή ελαστικών κατά τη διάρκεια του τελευταίου αυτοκινήτου ασφαλείας, δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ που τερμάτισαν μπροστά του. Παρά το γεγονός αυτό ο 28χρονος Ισπανός ήταν πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε.

«Συνολικά ήταν ένας καλός αγώνας. Έπρεπε να κάνουμε νωρίς αλλαγή ελαστικών γιατί μία ζελατίνα είχε κολλήσει στους αεραγωγούς των φρένων και πήραν φωτιά. Επικεντρωθήκαμε στα τρία pit-stop και πίεσα στο όριο. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα αυτό. Συγχαρητήρια στον Τζορτζ Ράσελ για τη νίκη», ανέφερε ο Σάινθ.

Για μία ακόμη φορά, ο Ισπανός αναφέρθηκε στην επόμενη χρονιά και τόνισε πως πρέπει η ομάδα του να συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο: «Σήμερα είχαμε το ρυθμό να παλέψουμε για τη νίκη. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να βρίσκομαι και το 2023. Στην αρχή της χρονιάς δεν είχα προσαρμοστεί στο μονοθέσιο, αλλά καταβάλλαμε τεράστια προσπάθεια με την ομάδα για να βρούμε καλό ρυθμό. Είμαι πεπεισμένος πως το 2023 θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Αν έχουμε έναν καλό χειμώνα και βελτιώσουμε κάποια πράγματα, θα είμαστε στη μάχη του τίτλου».

Με μόλις έναν αγώνα να απομένει για το τέλος της φετινής σεζόν της Formula 1, η διαφορά μεταξύ των Scuderia Ferrari και Mercedes στην κατάταξη των κατασκευαστών, είναι μόλις 19 βαθμοί.

