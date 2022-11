Ο Αγώνας Σπριντ στο Ιντερλάγκος ήταν γεμάτος δράση με τη Mercedes να κάνει το 1-3 και τον Σάινθ στη 2η θέση.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Βραζιλίας ήταν ιδιαίτερα θεαματικός και συναρπαστικός και είχε για νικητή τον Τζορτζ Ράσελ, που έφερε για πρώτη φορά φέτος τη Mercedes στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Βρετανός ήταν ιδιαίτερα μαχητικός και ύστερα από ωραία μάχη πέρασε τον Μαξ Φερστάπεν για να φτάσει σε αυτήν τη νίκη, που είναι η πρώτη του στη Formula 1. Ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari τερμάτισε στη 2η θέση και ο Λούις Χάμιλτον έκανε την ημέρα της Mercedes ακόμα καλύτερη, παίρνοντας την 3η θέση.

Σχεδόν όλοι οι οδηγοί προτίμησαν τα μαλακά (κόκκινα) ελαστικά της Pirelli, με μοναδικές εξαιρέσεις τους Μαξ Φερστάπεν και Νίκολας Λατίφι, που είχαν στα μονοθέσιά τους τα ελαστικά με τη μεσαία γόμα και την κίτρινη σήμανση. Όταν έσβησαν να κόκκινα φώτα ο Μάγκνουσεν ξεκίνησε πολύ καλά και διατήρησε με άνεση την πρωτοπορία. Πιο πίσω όμως ο Φερστάπεν δέχτηκε ασφυκτική πίεση από τον Τζορτζ Ράσελ και οι δύο τους έδωσαν μάχη τροχό με τροχό για λίγους γύρους, με τον Ολλανδό να καταφέρνει να κρατήσει τη 2η θέση.

Ήταν μια σχετικά καθαρή εκκίνηση, με μόνο «επεισόδιο» την επαφή ανάμεσα σε Οκόν και Αλόνσο, και στο ξεκίνημα του αγώνα όλοι οι οδηγοί της πρώτης 10άδας διατήρησαν τις θέσεις που είχαν στην εκκίνηση. Καθώς όμως περνούσαν οι γύροι, τα πράγματα άρχισαν να δείχνουν πιο «φυσιολογικά». Ο Κέβιν Μάγκνουσεν έβλεπε τα πιο γρήγορα μονοθέσια να τον περνούν το ένα μετά το άλλο και να πέφτει πιο πίσω.

LAP 1/24



Fernando Alonso and Esteban Ocon have a moment 😳



It looks like Alonso may have picked up damage! #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/FPHSSTlrCv November 12, 2022

Έτσι, ο Μαξ Φερστάπεν πέρασε στην πρώτη θέση, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι δεύτερος και να τον ακολουθεί από κοντά. Ο Κάρλος Σάινθ είχε ανέβει στην 3η θέση, ενώ 4ος ήταν ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος κέρδισε πολλές θέσεις, μπροστά από τον Μάγκνουσεν. Ο αγώνας χάλασε από νωρίς για την Alpine, με τον Αλόνσο να κάνει pit stop για να αλλάξει εμπρός πτέρυγα και τον Οκόν να μην έχει ρυθμό και να πέφτει όλο και πιο χαμηλά και εκτός βαθμών.

Και ο Σέρχιο Πέρεζ κέρδισε θέσεις και περνώντας τους Νόρις και Μάγκνουσεν είχε ανέβει στην 5η θέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ αντίθετα δεν σημείωνε αντίστοιχη πρόοδο και πέρασε αρκετή ώρα πίσω από τον Λάντο Νόρις, προτού τελικά καταφέρει να περάσει.

Ενώ πιο πίσω συνέβαιναν αυτά, στην κορυφή ο αγώνας πήρε «φωτιά». Ο Τζορτζ Ράσελ με τα μαλακά ελαστικά ήταν πιο γρήγορος, έφτασε πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν και μάλιστα τον πέρασε για να πάρει την πρωτοπορία. Ο Ολλανδός όμως αμέσως αντεπιτέθηκε και ξαναπέρασε στην πρώτη θέση. Η μάχη τους κράτησε αρκετούς γύρους και επέστρεψε στους Σάινθ και Χάμιλτον να φτάσουν πίσω τους και να μπουν στο παιχνίδι της νίκης.

LAP 12/24



GEORGE TRIES TO MOVE PAST MAX!!!



The battle for the lead is ON! 🤯#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/3WdR5q5g5D — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

Με τον Φερστάπεν να αντιμετωπίζει έντονη υποστροφή, ο Ράσελ δεν το έβαλε κάτω και τελικά κατάφερε να ξαναπεράσει. Αυτήν τη φορά όμως μπόρεσε να μείνει μπροστά και αμέσως άρχισε να απομακρύνεται. Ο Φερστάπεν τώρα είχε να ανησυχεί για τους Σάινθ και Χάμιλτον, που έδιναν τη δική τους μάχη αλλά ταυτόχρονα βρίσκονταν για τα καλά μέσα στο DRS του. Στο μεταξύ ο Λεκλέρ πέρασε τον Μάγκνουσεν και ανέβηκε στην 6η θέση.

Ο Φερστάπεν έχασε άλλη μία θέση, όταν το πέρασε ο Κάρλος Σάινθ. Κατά την προσπέραση ο πίσω τροχός του Ισπανού της Ferrari «ξύρισε» την εμπρός πτέρυγα του Ολλανδού και έσπασε το αριστερό πλαϊνό. Ο Φερστάπεν μάλιστα αμέσως μετά είδε και τον Χάμιλτον να τον προσπερνά και έπεσε στην 4η θέση.

Στους λίγους γύρους που απέμεναν δεν είχαμε άλλες αλλαγές θέσεων στην κορυφή και ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη, με τους Κάρλος Σάινθ και Λούις Χάμιλτον να συμπληρώνουν το βάθρο. Ακολούθησαν οι Φερστάπεν, Πέρεζ, Λεκλέρ, Νόρις, Μάγκνουσεν, Φέτελ και Γκασλί.

Η σειρά που τερμάτισαν οι οδηγοί στον Αγώνα Σπριντ θα καθορίσει τη σειρά εκκίνησης του «κανονικού» αγώνας της Κυριακής, που θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, ο Κάρλος Σάινθ έχει ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση και θα πέσει στην 7η θέση, κάτι που σημαίνει ότι οι δύο Mercedes θα «κλειδώσουν» την πρώτη σειρά.

Αποτελέσματα