Μετά το Σπριντ του Σαββάτου, ο Τζορτζ Ράσελ «ζευγάρωσε» τις νίκες του με τη Mercedes να κάνει το 1-2.

Ήταν να μην κάνει την αρχή ο Τζορτζ Ράσελ, που με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη του στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου κέρδισε και το Grand Prix Βραζιλίας στην πίστα του Ιντερλάγκος. Ο Βρετανός της Mercedes ξεκίνησε από την πρώτη θέση και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε όλο τον αγώνα, για να φτάσει σε αυτήν την επικράτηση. Ο Λούις Χάμιλτον τερμάτισε στη 2η θέση και συμπλήρωσε το 1-2 για τη Mercedes ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τους οδηγούς των Mercedes και Red Bull να ξεκινούν με τα μαλακά ελαστικά ενώ το δίδυμο της Ferrari επέλεξε τα μεσαία. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι Ράσελ και Μάγκνουσεν ξεκίνησαν καλά και κράτησαν τις δύο πρώτες θέσεις. Πίσω τους οι Φερστάπεν και Πέρεζ επίσης κράτησαν τις θέσεις τους, αν και κινδύνευσαν σοβαρά από τον Λάντο Νόρις, που έκανε εξαιρετική εκκίνηση και βρέθηκε με αξιώσεις δίπλα στον Πέρεζ. Ο Μεξικανός όμως κρατήθηκε μπροστά από τον οδηγό της McLaren. Ο Νόρις ωστόσο ήταν έτσι κι αλλιώς κερδισμένος, αφού βρέθηκε μπροστά από τις Ferrari.

SAFETY CAR (LAP 1/71)



Ricciardo and Magnussen collide in the middle sector 😱



They're both out of the car and appear to be OK, but the same can't be said for their cars#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/6VKUHlmnLn — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

Προτού συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του, όταν ο Ρικάρντο και ο Μάγκνουσεν είχαν επαφή. Ο Αυστραλός χτύπησε από πίσω τη Haas του Δανού, η οποία έκανε μια περιστροφή και έπεσε πάνω στη McLaren του Ρικάρντο, που δεν μπόρεσε να την αποφύγει. Τα δύο μονοθέσια έμειναν μισοκαταστραμμένα μέσα στην πίστα και έπρεπε να απομακρυνθούν.

Συγκρουόμενα

Οι επόμενοι πέντε γύροι πέρασαν πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας και όταν ο αγώνας ξαναξεκίνησε άρχισαν τα πυροτεχνήματα. Ενώ ο Ράσελ έφυγε άνετα στην κορυφή, πίσω του ο Φερστάπεν επιτέθηκε στον Χάμιλτον. Τα δύο μονοθέσια είχαν επαφή, που έστειλε και τους δύο οδηγούς εκτός πίστας. Ο Φερστάπεν είχε ζημιά και χρειάστηκε να μπει στα Pit για να αλλάξει την εμπρός πτέρυγα ενώ ο Χάμιλτον έπεσε στην 9η θέση. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Φερστάπεν ήταν υπεύθυνος για τη σύγκρουση και του έδωσαν ποινή 5 δευτερολέπτων.

The view from onboard, as Max and Lewis come to blows 💥#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/2TRaFJFzO8 — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

Αμέσως μετά ο Σαρλ Λεκλέρ επιτέθηκε στον Λάντο Νόρις για να πάρει την 3η θέση. Οι δύο οδηγοί είχαν επίσης επαφή, που έστειλε τη Ferrari του Μονεγάσκου στις μπαριέρες. Ο Λεκλέρ κατάφερε να ξεκολλήσει χωρίς βοήθεια και να επιστρέψει στα pit για να αλλάξει πτέρυγα, έχοντας πέσει στην τελευταία θέση, πίσω από τον Φερστάπεν. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Νόρις ήταν υπεύθυνος για τη σύγκρουση και του έδωσαν ποινή 5 δευτερολέπτων.

Έτσι, στη 2η θέση πίσω από τον Ράσελ βρέθηκε ο Σέρχιο Πέρεζ ενώ 3ος ανέβηκε ο Κάρλος Σάινθ, που στον ίδιο γύρο κατάφερε να περάσει τον Νόρις. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είχε ανέβει στην 5η θέση, μπροστά από τους Πιέρ Γκασλί και Μικ Σουμάχερ.

Ο Λούις Χάμιλτον ωστόσο άρχισε να κερδίζει θέσεις και να ανεβαίνει στην κατάταξη. Ο Βρετανός με την ταχύτατη στη Βραζιλία Mercedes πέρασε διαδοχικά τους Σουμάχερ, Γκασλί, Φέτελ και Νόρις για να ανέβει ξανά στην 4η θέση και να αρχίσει την προσπάθεια να φτάσει τον Σάινθ.

Ένας Φέτελ από τα παλιά

Στον προτελευταίο αγώνα του στη Formula 1, Σεμπάστιαν Φέτελ έδωσε μερικά δείγματα της οδήγησης που του έδωσε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο Γερμανός έφτασε και πέρασε τον Λάντο Νόρις και ανέβηκε στην 4η θέση, με την Aston Martin να δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο Κάρλος Σάινθ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που έχουμε ξαναδεί στην F1. Μια ζελατίνα από κράνος είχε φράξει τον αεραγωγό των φρένων και η θερμοκρασία είχε ανέβει επικίνδυνα. Έτσι, η Ferrari αναγκάστηκε να καλέσει τον Ισπανό στα pit για να την αφαιρέσει και με την ευκαιρία του άλλαξαν και τα ελαστικά, βάζοντας ένα νέο σετ μαλακής γόμας.

Στους επόμενους γύρους το pit lane είχε πολλή κίνηση καθώς οι οδηγοί μπήκαν για το πρώτο pit stop τους. Οι πρωτοπόροι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και επέστρεψαν στην πίστα στις θέσεις τους, με τον Ράσελ να προηγείται και τους Πέρεζ και Σάινθ να ακολουθούν. Τελευταίος μπήκε ο Λούις Χάμιλτον, αρκετούς γύρους μετά τους υπόλοιπους, και επέστρεψε στην πίστα στην 4η θέση. Προβλήματα στο pit stop του αντιμετώπισε ο Φερστάπεν, που έτσι κι αλλιώς είχε να εκτίσει την ποινή των 5 δευτερολέπτων, και έπεσε στην προτελευταία θέση, μπροστά μόνο από τον Λατίφι.

Οι οδηγοί που είχαν κάνει νωρίς το πρώτο pit stop τους βρέθηκαν ψηλά στην κατάταξη. Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν 5ος και ο Βάλτερι Μπότας είχε ανέβει στην 6η θέση, μπροστά από τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Οι Οκόν, Γκασλί και Νόρις έκλειναν τη 10άδα ενώ ο Λεκλέρ βρισκόταν ακόμα στη 13η θέση και ο Φερστάπεν στη 16η.

Hammer time

Ο Λούις Χάμιλτον, παρά το γεγονός ότι το μονοθέσιό του είχε ζημιά στο πάτωμα από τη σύγκρουση με τον Φερστάπεν, έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να πλησιάζει με ταχύ ρυθμό τον Κάρλος Σάινθ. Δεν χρειάστηκε όμως να δώσει μάχη με τον Ισπανό, ο οποίος μπήκε στα pit για δεύτερη φορά προτού η Mercedes γεμίσει τους καθρέφτες του. Έτσι, ο Χάμιλτον ανέβηκε 3ος αλλά θα χρειαζόταν να ξαναμπεί στα pit ενώ για τον Σάινθ πιθανότατα δεν θα χρειαζόταν να το ξανακάνει.

LAP 30/71



Hamilton pits from the lead, and comes back out P4



Russell, Perez and Sainz now lead the way!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/K6VVUgFmzc — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

Ένας άλλος γνωστός από τα παλιά, ο Βάλτερι Μπότας, είχε ανέβει πλέον στην 5η θέση, με τη στρατηγική της Alfa Romeo να αποδίδει και να βοηθάει τον Φινλανδό να βρίσκεται μπροστά από τον Φέτελ. Ο Αλόνσο είχε ένα καταστροφικό Pit stop και έπεσε εκτός 10άδας ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ, επίσης με ζημιά στο μονοθέσιο, είχε φτάσει στην 9η θέση και είχε μπροστά του τον Λάντο Νόρις, με τον οποίο είχε τη σύγκρουση στην επανεκκίνηση.

Πιο μπροστά ο Ράσελ άνοιγε διαρκώς τη διαφορά από τον Πέρεζ και δεν έδειχνε να υπάρχει κάτι που να τον απειλεί. Αντίθετα, ο Πέρεζ έβλεπε τον Χάμιλτον να μειώνει τη διαφορά και να έχει φτάσει πίσω του. Όντως, ο Βρετανός με διαδοχικούς πολύ γρήγορους γύρους έφτασε πίσω από τον Μεξικανό και άρχισε μια μεγάλη μάχη. Η ανώτερη ταχύτητα της Red Bull στις ευθείες έδωσε την ευκαιρία στον Πέρεζ να αμυνθεί για λίγο αλλά στο τέλος η προσπέραση ήταν αναπόφευκτη και ο Χάμιλτον πέρασε στη 2η θέση.

Το πόκερ της 2ης θέσης

Όταν ο Σέρχιο Πέρεζ μπήκε για το δεύτερο pit stop του, στη Mercedes χρειάστηκε να αντιδράσουν άμεσα για να αποφύγουν το ενδεχόμενο του undercut και στον επόμενο γύρο κάλεσαν τον Χάμιλτον, παρά τις διαμαρτυρίες του Βρετανού ότι τα ελαστικά του ήταν σε καλή κατάσταση. Η ομάδα όμως είχε δίκιο και αυτό αποδείχτηκε όταν ο Χάμιλτον επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Πέρεζ.

Η δράση στην πίστα μπήκε σε παύση για λίγο, όταν η McLaren του Νόρις σταμάτησε στην πίστα λόγω βλάβης και το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στη Ferrari να φωνάξει τον Σάινθ για να του βάλει μαλακά ελαστικά, καθώς ο Ισπανός δεν έδειχνε ότι θα κατάφερνε να φτάσει μέχρι τον τερματισμό με το μεσαίο σετ που είχε στο μονοθέσιό του.

FULL Safety Car! (LAP 55/71)



Norris' car proves difficult to recover and the Safety Car returns!



Game. On. 👊#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/zL23ee7JMd — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

Το σημείο που είχε σταματήσει ο Νόρις δεν ήταν ασφαλές και έτσι η διεύθυνση αγώνα αναγκάστηκε να βγάλει στην πίστα το «κανονικό» Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Αυτό σήμαινε ότι οι διαφορές μηδενίστηκαν. Οι δύο Mercedes βρίσκονταν στις δύο πρώτες θέσεις, με τον Ράσελ μπροστά από τον Χάμιλτον, ο Πέρεζ ήταν 3ος και ο Σάινθ ήταν 4ος. Ενδιαφέρον είχε ότι πίσω από τον Μπότας, που βρισκόταν στην 5η θέση, ερχόταν ο Λεκλέρ, που είχε ανέβει πλέον 6ος. Από όλους αυτούς, μόνο ο Πέρεζ είχε ελαστικά μεσαίας γόμας ενώ οι υπόλοιποι «φορούσαν» τα μαλακά.

Το τελικό σπριντ

Όταν ο Αυτοκίνητο Ασφαλείας έφυγε από την πίστα και ο αγώνας ξαναξεκίνησε, απέμεναν 11 γύροι μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Ράσελ έφυγε καλά και κράτησε την πρώτη θέση ενώ πιο πίσω ο Σάινθ προσπαθούσε να περάσει τον Πέρεζ. Ο Ισπανός της Ferrari είχε το πλεονέκτημα των μαλακών ελαστικών αλλά ο Μεξικανός είχε την ανώτερη ταχύτητα της Red Bull στις ευθείες και κατάφερνε να αμυνθεί. Όταν όμως ενεργοποιήθηκε το DRS δύο γύρους μετά την επανεκκίνηση, η προσπέραση έγινε και ο Σάινθ ανέβηκε στην 3η θέση.

Πιο πίσω ο Λεκλέρ είχε ήδη περάσει τον Μπότας και ήθελε κι αυτός να περάσει τον Πέρεζ, κάτι που κατάφερε ένα γύρο αργότερα. Ο Αλόνσο έκανε άλλο ένα από τα «μαγικά» του και είχε ανέβει στην 6η θέση, αλλά δεν έμεινε εκεί. Ο τρομερός Ισπανός της Alpine έβαλε στο στόχαστρο τον Πέρεζ και κατάφερε να περάσει, για να ανέβει στην 5η θέση. Και ο Φερστάπεν κέρδισε αρκετές θέσεις και ήταν 7ος, μπροστά από τους Οκόν, Μπότας και Φέτελ.

Ο Πέρεζ ήταν σαν ακίνητος στόχος και έχασε κι άλλη μία θέση, όταν τον πέρασε και ο Φερσταπεν και τον έριξε στην 7η θέση. Ο Ολλανδός ήταν ταχύτατος στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και «ξεχύθηκε» στο κυνήγι των Αλόνσο και Λεκλέρ.

Μέχρι το τέλος ο Τζορτζ Ράσελ δεν απειλήθηκε και είδε για δεύτερη μέρα στη σειρά πρώτος την καρό σημαία. Ο Χάμιλτον τερμάτισε 2ος, με τη Mercedes να κάνει το 1-2 στη Βραζιλία, και ο Κάρλος Σάινθ ήταν 3ος. Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Αλόνσο, Φερστάπεν, Πέρεζ, Οκόν, Μπότας και Στρολ.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 θα ολοκληρωθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο (18-20 Νοεμβρίου) στο Αμπου Ντάμπι.

Αποτελέσματα