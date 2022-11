Δείτε πώς θα παραταχθούν οι οδηγοί της F1 για το πολυαναμενόμενο GP Βραζιλίας στην πίστα του Ιντερλάγος.

Έπειτα από έναν άκρως συναρπαστικό Αγώνα Σπριντ το Σάββατο, η σειρά εκκίνησης του Grand Prix Βραζιλίας άλλαξε σημαντικά ενόψει της αποψινής μεγάλης μάχης. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη και έφερε για πρώτη φορά μονοθέσιο της Mercedes-AMG στην κορυφή της κατάταξης μέσα στο 2022.

Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, με τη γερμανική ομάδα να κάνει μάλιστα lock-out στην πρώτη σειρά. Αυτό συνέβη καθώς η Ferrari άλλαξε κινητήρα στον Κάρλος Σάινθ και ο Ισπανός δέχθηκε 5 θέσεις ποινής.

Στη δεύτερη σειρά έχουμε τους οδηγούς της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ, οι οποίοι θέλουν να περάσουν στην αντεπίθεση, έπειτα από μία μέτρια εμφάνιση στο χθεσινό αγώνα. Πίσω τους θα βρίσκονται οι Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari και Λάντο Νόρις της McLaren, με τον Σάινθ να είναι 7ος.

Έπειτα από μία θετική εμφάνιση την Παρασκευή, οι οδηγοί της Alpine αυτοκαταστράφηκαν το Σάββατο στο σπριντ, με τον Φερνάντο Αλόνσο να δέχεται μάλιστα και ποινή για τη μεταξύ τους επαφή. Ο Ισπανός και ο Εστεμπάν Οκόν θα εκκινήσουν από την ένατη σειρά της εκκίνησης, μπροστά από τους οδηγούς της Williams.

Kevin Magnussen got off to a fantastic start in the Sprint 🙌



Not bad at all for a first-time pole-sitter 😉#BrazilGP #F1Sprint @HaasF1Team pic.twitter.com/Akyn305fXG — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

Μετά τη φωτιά που πήρε το μονοθέσιο του Οκόν το Σάββατο, οι μηχανικοί της Alpine άλλαξαν μονάδα ισχύος στο μονοθέσιό του. Ωστόσο επέλεξαν κινητήριο σύνολο που είχε ξαναχρησιμοποιηθεί, οπότε ο Γάλλος δεν πήρε ποινή.

Αυτό είναι το grid του Grand Prix Βραζιλίας.

STARTING GRID 🇧🇷



A front-row lockout for @MercedesAMGF1 👊



Fernando Alonso drops down the order following a penalty, and now starts P18 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/TG7BWw7KKj — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

Το Grand Prix Βραζιλίας αρχίζει στις 20.00 ώρα Ελλάδας, με το LIVE του Gazzetta να ξεκινά 20 λεπτά νωρίτερα. Με όλες τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όλο το παρασκήνιο, εικόνες και videos από όσα συμβαίνουν στη Βραζιλία. Μη το χάσετε!