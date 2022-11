Ένα video από τον αγώνα Sprint της F1 στη Βραζιλία, μαρτυρά τη δυσκολία του έργου των αφανών ηρώων.

Μπορεί στο μαγικό κόσμο της Formula 1 η προσοχή όλων να επικεντρώνεται στους οδηγούς, ωστόσο η επιτυχία/αποτυχία τους εξαρτάται και από πολλούς άλλους ανθρώπους. Ακόμα και στην εποχή των budget caps, οι ομάδες έχουν εκατοντάδες ανθρώπων στο δυναμικό τους κι όλοι βάζουν το δικό τους λιθαράκι – που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και… κοτρόνα!

Ειδικά μιλώντας για τους μηχανικούς των ομάδων, που ενίοτε έχουν ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους για να επιδιορθώσουν σημαντικές ζημιές στα μονοθέσια. Όμως δεν είναι μόνο οι παραδοσιακές εργασίες που έχουν βαθμό δυσκολίας.

George's car is back in the garage and the work can start on making sure it's race ready for tomorrow. 💪 pic.twitter.com/eJZcQNi4tR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 11, 2022

Είναι χαρακτηριστικό το video που μοιράστηκε στα επίσημα social media της η Formula 1 και καταγράφηκε λίγο πριν την εκκίνηση του Αγώνα Sprint στο πλαίσιο του Grand Prix της Βραζιλίας.

Η πίστα του Ιντερλάγκος που είναι φτιαγμένη 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, διακρίνεται από τις υψομετρικές διαφορές της, οι οποίες φτάνουν τα 43 μέτρα! Μόνο στην πίστα του Σπα-Φρανκορσάμπ στο Βέλγιο και το Red Bull Ring στην Αυστρία, έχουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση.

Μάλιστα, το υψηλότερο σημείο της πίστας είναι στο τέλος της ευθείας εκκίνησης-τερματισμού. Αυτό σημαίνει πως όλη η ευθεία είναι μία ανηφόρα και μπορεί να μην επηρεάζει τα μονοθέσια και να μη φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη όμως είναι αξιοσημείωτη.

Και φαίνεται στο video που ακολουθεί. Οι μηχανικοί έχουν τελειώσει τις εργασίες της τελευταίας στιγμής στο grid, έχουν επιστρέψει στο pit lane και τρέχουν προς τα box κάθε ομάδας. Κι αν για τις Mercedes, Red Bull Racing και Scuderia Ferrari που είναι στην αρχή του, η μετακίνηση είναι σχετικά εύκολη, για τις ομάδες που είναι στο τέλος του, τα πράγματα είναι δύσκολα.

Θέλει λοιπόν πολύ κόπο (αλλά και τρόπο) ώστε οι μηχανικοί των Aston Martin, Williams, Alfa Romeo και Haas να επιστρέψουν στα γκαράζ των ομάδων τους, κουβαλώντας κι όλο τον εξοπλισμό τους. Δείτε πόσο, πατώντας play…

Us: So it's called F1 Sprint



All the teams: pic.twitter.com/YOkLCjOBaX — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

Αυτό, για να μην υποτιμάμε τη δουλειά των μηχανικών.

Το Grand Prix Βραζιλίας αρχίζει στις 20.00 ώρα Ελλάδας, με το LIVE του Gazzetta να ξεκινά 20 λεπτά νωρίτερα. Με όλες τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όλο το παρασκήνιο, εικόνες και videos από όσα συμβαίνουν στη Βραζιλία. Μη το χάσετε!





Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool