Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν πολύ χαρούμενος που κατάφερε να τερματίσει εντός των τριών πρώτων θέσεων στον Αγώνα Σπριντ της F1 στο Σάο Πάολο.

Με έναν εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκε ο Αγώνας Σπριντ για το Grand Prix Βραζιλίας, τον εικοστό-πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2022. Σε μία μάχη 24 γύρων, αυτός που κυριάρχησε ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έφερε για πρώτη φορά τη Mercedes-AMG στην κορυφή. Πίσω του τερμάτισαν οι Κάρλος Σάινθ και Λιούις Χάμιλτον, σε ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα.

Οι δύο οδηγοί έδωσαν μεγάλες μάχες, με αυτόν της Ferrari να επικρατεί εν τέλει για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Σάινθ είπε: «Έχουμε περισσότερη φθορά στα ελαστικά μας από τις Mercedes και τους έβλεπα να πιέζουν πολύ σκληρά. Κατάφερα να κερδίσω θέσεις στην εκκίνηση και μετά από μερικούς γύρους ήμουν στη μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν και τον Τζορτζ Ράσελ. Έπρεπε να είμαι επιθετικός γιατί έχω την ποινή για τον κυρίως αγώνα και πιστεύω πως η 2η θέση ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε. Είμαι χαρούμενος με τον αγώνα μου και με το ρυθμό μας, απλά οι Mercedes είναι πολύ γρήγορες σε ρυθμό αγώνα».

Όσο για την επαφή με τον Φερστάπεν κατά το προσπέρασμά του εί του Ολλανδού, ο Ισπανός πρόσθεσε: «Ήταν στο όριο, σίγουρα. Πρέπει να είσαι επιθετικός στο φρενάρισμα γιατί είναι πολύ γρήγοροι στις ευθείες και πρέπει να ρισκάρεις στα φρένα. Λυπάμαι αν είχαμε κάποια επαφή, αλλά έτσι έχουν οι αγώνες. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις κάτι παράτολμο για να πετύχεις το στόχο σου».

Επιπλέον, ο Σάινθ τόνισε πως η Ferrari έχει πολύ καλό ρυθμό στο Ιντερλάγος: «Έχουμε δυνατό ρυθμό εδώ, αλλά οι δύο Mercedes έχουν λίγη παραπάνω ταχύτητα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στον αγώνα, θα δοκιμάσουμε και τη μέση γόμα όπως ο Φερστάπεν στο σπριντ, θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Πρέπει να τους περάσουμε, θέλω να έχω έναν καλό αγώνα».

