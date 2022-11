Οι αγωνοδίκες του Grand Prix της F1 στη Βραζιλία, είχαν πολλή δουλειά μετά τον αγώνα Sprint.

Το «τρίτο» ημίχρονο στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας έφερε χρονικές ποινές, βαθμούς ποινής σε αγωνιστικές λισάνς και προειδοποιήσεις για όσα έγιναν στον επεισοδιακό Αγώνα Sprint. Μέσα σε 24 γύρους στο αριστερόστροφο Ιντερλάγκος έγιναν πολλά, προσπεράσματα, συγκρούσεις, αμφισβητούμενες φάσεις – τα είχε όλα!

Ας τα δούμε με τη σειρά, ξεκινώντας με το ατόπημα της λανθασμένης τοποθέτησης στο grid. Τόσο ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes που τερμάτισε στη δεύτερη θέση, όσο και ο Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo που τερμάτισε στη δέκατη-τρίτη, είχαν τοποθετήσει τα μονοθέσιά τους εκτός του προβλεπόμενου box.





Ωστόσο αμφότεροι «αθωώθηκαν» από τους αγωνοδίκες που έκριναν πως στην συγκεκριμένη πίστα τα box είναι λίγο πιο μικρά του συνηθισμένου άρα δικαιολόγησαν τη λάθος τοποθέτηση, η οποία κρίθηκε πως δεν έδωσε κάποιο πλεονέκτημα. Έτσι ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα βρεθεί για πρώτη φορά φέτος στην πρώτη σειρά του grid.

Στα μαλακά έπεσε ο Πιερ Γκασλί που πήγαινε υπερβολικά αργά στο γύρο σχηματισμού. Ο οδηγός της Scuderia AlphaTauri έλαβε μία προειδοποίηση. Πρέπει να σημειωθεί πως ο Γάλλος είχε ήδη 10 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του λισάνς. Αν φτάσει τους 12 εντός ενός ημερολογιακού έτους, θα αποκλειστεί από ένα Grand Prix.





Πάμε και στις ποινές. Για μία ακόμα φορά βλέπουμε στο ποινολόγιο το όνομα του Λανς Στρολ, που έλαβε χρονική ποινή της τάξης των 10 δευτερολέπτων αλλά και 3 πόντους ποινής στην αγωνιστική του άδεια. Με αυτούς έφτασε τους 8. Ο Καναδός τιμωρήθηκε γιατί ουσιαστικά ώθησε εκτός πίστας τον teammate του, Σεμπάστιαν Φέτελ, μετά τη στροφή 3. Ο τετράκις πρωταθλητής πάτησε στο γρασίδι αλλά κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο της Aston Martin. Ο Στρολ τερμάτισε δέκατος-έβδομος.

LAP 9/24 VET 📻: "OK" Seb's not happy with Stroll after a close call between the two team mates 😳 #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/ySKlBXUOid

Το ίδιο και στην περίπτωση του Φερνάντο Αλόνσο, που τερμάτισε δέκατος-πέμπτος αλλά έλαβε 5 δευτερόλεπτα ποινής τα οποία προστέθηκαν στο χρόνο του και τον έριξαν δέκατο-όγδοο. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κρίθηκε υπαίτιος της επαφής που είχε με τον ομόσταβλό του, Εστεμπάν Οκόν, στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού. Ο Ισπανός έλαβε και δύο βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια, φτάνοντας τους 6.

Και το χειρότερο, οι δύο οδηγοί της Alpine που τρώγονται σαν τα κοκόρια στην πίστα, θα εκκινήσουν δίπλα-δίπλα και τον Κυρίως Αγώνα στη Βραζιλία. Καλά θα πάει αυτό.

THE TWO ALPINES TOUCH!!! 😳😲



A disastrous Sprint for the Enstone team, as both drivers picked up damage from multiple moments of contact with each other 😩



Leaving Alonso to finish in P15, Ocon P18....#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/DlyzThN1mX