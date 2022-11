Το εγκληματικό λάθος στο Q3 του GP της F1 στη Βραζιλία, δεν ήταν η στιγμή μεγαλύτερης σύγχυσης των Ιταλών στις κατατακτήριες.

Όλες οι ομάδες της Formula 1 έχουν καλές και κακές ημέρες, όλες έχουν στιγμές που τα πράγματα δεν κυλούν βάσει πλάνου. Τι γίνεται όμως όταν… δεν υπάρχει πλάνο; Γιατί τα video που θα δείτε μαρτυρούν πως κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Βραζιλίας, στη Scuderia Ferrari ήταν όλοι σε σύγχυση.

Δεν αφορούν το εγκληματικό λάθος στο Q3 όπου ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μοναδικός οδηγός που βγήκε σε στεγνή πίστα με ενδιάμεσα ελαστικά. Εκεί μπορεί κανείς να βρει ελαφρυντικά, να εστιάσει σε ρίσκο που δεν βγήκε, να πει πως ήταν μία τολμηρή κίνηση που με λίγη περισσότερη θα μπορούσε να είχε επιτυχημένο αποτέλεσμα και πολλά άλλα.

Όμως στο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στο pit box της Scuderia κατά τη διάρκεια του Q1, δεν μπορεί να βρει κανείς ελαφρυντικά. Πρόκειται για μία θλιβερή εικόνα που δεν αρμόζει στην ιστορία της Scuderia και πραγματικά, δεν την… αξίζουν οι εκατομμύρια tifosi.

No way Ferrari is actually sabotaging him at this point 😭 pic.twitter.com/Bpo3GLhpR1

Απομένουν 4μιση λεπτά, ο Λεκλέρ επιστρέφει στα pit για να αλλάξει ελαστικά. Προσέξτε το συνδυασμό εικόνας/ήχου. Οι μηχανικοί του αφαιρούν τα ενδιάμεσα ελαστικά που φορά η F1-75 και βάζουν πατημένο σετ σλικ ελαστικών μαλακής γόμας. Εν τω μεταξύ ακούγεται από το team radio πως η εντολή είναι για φρέσκο σετ. Αφαιρούν λοιπόν τα τέσσερα ελαστικά και ακολουθεί αναμονή.

Μετά από ώρα, τοποθετούν ελαστικά αλλά είναι πάλι πατημένη μαλακή γόμα! Ο Λεκλέρ ακούγεται από το team radio να αναρωτιέται τι κάνουν και σημειώνει τόσο τη γόμα που πρέπει να μπει, όσο και τη γόμα που του έχουν βάλει. Ακολουθεί σιωπή και απραγία.

📻 Q1 team radio:



Xavi: “We are going new soft.”



Charles: “It’s drizzling. I don’t know how much longer…but yeah let’s do that.”



Charles: “Used soft guys! USED SOFT! We are in the used soft guys…”



pic.twitter.com/a5SbA507Ly