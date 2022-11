Ένα φωτογραφικό κλικ αποτυπώνει πλήρως τη στιγμή που η Ferrari έβαλε «αυτογκόλ» στις κατατακτήριες του GP της F1 στη Βραζιλία.

Η οδυνηρή για τον Σαρλ Λεκλέρ πραγματικότητα, είναι πως ο τίτλος μας θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε πολλές διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Η Scuderia Ferrari έχει «προδώσει» πολλάκις τον 25χρονο, με τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας να αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ο Μονεγάσκος κυνηγούσε τη δέκατη pole position, σε μία περίοδο απαιτητική λόγω των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μία απόφαση μπορεί να οδηγήσει είτε στο θρίαμβο είτε σε Βατερλό. Στο Ιντερλάγκος έγινε το δεύτερο.





Με την πίστα ακόμα να έχει στεγνή αγωνιστική γραμμή και με τη χρήση των σλικ ελαστικών να αποτελεί μονόδρομο, η ιταλική ομάδα έβγαλε τον Λεκλέρ στην πίστα στο Q3 με ενδιάμεσα ελαστικά!

Ήταν το μοναδικό από τα δέκα μονοθέσια που επέλεξε κάτι τόσο τραβηγμένο και όπως ήταν αναμενόμενο, στέρησε από τον ταλαντούχο οδηγό κάθε ελπίδα για ένα καλό πλασάρισμα.

Leclerc's experiment on inters is over



There's no rain falling and he returns to the pits for slicks #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/iSHH0IPv7a