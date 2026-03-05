Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για εναρκτήριο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 για το 2026. Το Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης είναι ο πρώτος σταθμός της σεζόν και υποδέχεται τα μονοθέσια νέας γενιάς, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στα ύψη.

Πέρα από τα προβλήματα μετακίνησης του προσωπικού από άλλες χώρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ομάδες της Formula 1 θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τον καιρό.

Ο καιρός του τριημέρου

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι συνθήκες αναμένονται ιδανικές για να πραγματοποιηθούν ελεύθερες δοκιμές. Παρά τη συννεφιά που περιμένουν οι ομάδες, η θερμοκρασία αέρα θα κυμανθεί από τους 18 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην πίστα οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με την πιθανότητα βροχής να είναι μόλις στο 5%.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου, ο καιρός αλλάζει σημαντικά παρά το γεγονός πως η πιθανότητα βροχής θα είναι στο 5%. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να είναι 19 βαθμοί Κελσίου, με την ένταση του ανέμου να φτάνει έως και τα 40 χλμ/ώρα. Αυτό σημαίνει πως τα μονοθέσια θα γίνουν πιο δύσκολα στην οδήγηση και τα λάθη είναι πολύ πιθανά.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και πάλι. Η θερμοκρασία αέρα ανεβαίνει και θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου πριν την εκκίνηση. Η πιθανότητα βροχής θα είναι στο 0% την ημέρα του αγώνα, σε αντίθεση με το 2025, ενώ η ένταση του ανέμου θα μειωθεί σημαντικά.

Όλη η δράση του GP Αυστραλίας στο Gazzetta

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα υπάρχει πλήρης κάλυψη του εναρκτήριου αγώνα της Formula 1 από το gMotion του Gazzetta. Μην χάσετε επίσης το Σάββατο και την Κυριακή τα LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα.

Δίτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο