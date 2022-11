Ο Πρόεδρος της FIA θέλει να πατήσει φρένο στο διαδικτυακό bullying

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ ανακοίνωσε μία σειρά από δράσεις με τις οποίες η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ξεκινά αγώνα κατά των διαδικτυακού επιθέσεων.

Υπό την Προεδρία του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού δεν περιορίζεται μόνο στα αγωνιστικά δρώμενα αλλά επιταχύνει τις διαδικασίες για την εξάλειψη της διαδικτυακής ρητορικής μίσους.

Τον περασμένο Ιούλιο η FIA και η Formula 1 ανακοίνωσαν την καμπάνια «Drive it Out», η οποία ήρθε μετά τα φαινόμενα σεξιστικών επιθέσεων στις κερκίδες πιστών που φιλοξενούν Grand Prix και λανσαρίστηκε με ξεκάθαρο μήνυμα που μεταξύ άλλων ανέφερε: «…Αυτοί που κρύβονται πίσω από τα social media και έχουν υβριστικές και ασεβείς απόψεις, δεν είναι οπαδοί μας. Αν δεν μπορείς να σεβαστείς, δεν είσαι μέρος του σπορ μας».

We are united in our desire to drive abuse of all kinds out of the sport we love, and we're calling on the entire F1 family to join us#DriveItOut. Together. pic.twitter.com/j0x6vsoars