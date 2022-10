Μετά από ένσταση που κατέθεσε η Haas, ο οδηγός της Alpine F1 τιμωρήθηκε με ποινή 30 δευτερολέπτων που τον έριξε στη 15η θέση της τελικής κατάταξης.

Η εντυπωσιακή σύγκρουση του Φερνάντο Αλόνσο με τoν Λανς Στρολ είχε ως αποτέλεσμα η Alpine του Ισπανού να… απογειωθεί. Παρά όμως τη σύντομη πτήση, η Α522 κατάφερε να φθάσει στα pits και ο Αλόνσο να ολοκληρώσει στην 7η θέση τον αγώνα της Formula 1 στο Όστιν του Τέξας. Λίγες ώρες μετά όμως το πέσιμο της καρό σημαίας, οι αγωνοδίκες αφαίρεσαν από τον οδηγό της Alpine τους 6 βαθμούς.

Αιτία ήταν η ένσταση της Haas ότι το μονοθέσιο του Αλόνσο δεν ήταν ασφαλές για επιστροφή στην πίστα, κάτι που αποδείχθηκε από την αποκόλληση του δεξιού καθρέπτη αργότερα στον αγώνα. Οι αγωνοδίκες επέβαλαν στον Ισπανό ποινή 30 δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα να… πέσει στη 15η θέση της γενικής κατάταξης. Έτσι, ο Φέτελ ανέβηκε στην 7η θέση, ο Μάγκνουσεν στην 8η, ο Τσουνόντα στην 9η και ο Οκόν μπήκε στη βαθμολογούμενη δεκάδα.

Η Haas κατέθεσε ένσταση και κατά της Red Bull, ζητώντας αντίστοιχη τιμωρία για τον Σέρχιο Πέρεζ, καθώς η εμπρός αεροτομή του μονοθεσίου του Μεξικάνου είχε υποστεί ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση οι αγωνοδίκες δεν είδαν κάτι παράνομο και έτσι ο Πέρεζ διατήρησε την 4η θέση.

Στην αναφορά τους, οι αγωνοδίκες τονίζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι «στο μονοθέσιο #14 δεν κυμάτισαν οι μαύρες και πορτοκαλί σημαίες που σημαίνουν άμεση επιστροφή στα pits για έλεγχο ή τουλάχιστον επικοινωνία στον ασύρματο, παρά τις δύο κλήσεις της Haas στο Race Control».

Το επιχείρημα της Alpine F1 ότι παρόμοια ζημιά είχαν υποστεί τα μονοθέσια των Χάμιλτον και Λεκλέρ στο Grand Prix Ιαπωνίας του 2019, απορρίφθηκε από τους αγωνοδίκες ως ανούσιο. Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, θεωρώντας ότι το μονοθέσιο του Αλόνσο ήταν απολύτως ασφαλές να συνεχίσει τον αγώνα και ότι η έφεση της Haas υπεβλήθη μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας.

