Για τρίτο συνεχόμενο GP ο Πιέρ Γκασλί τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες και με τους 10 βαθμούς ποινής είναι πολύ κοντά στον αποκλεισμό από έναν αγώνα της F1.

O οδηγός της Scuderia AlphaTauri, Πιέρ Γκασλί, είχε έναν πολύ καλό αγώνα στο Grand Prix Μεξικού αλλά τερμάτισε στην 11η θέση, αδυνατώντας στο τέλος να προσπεράσει τον Βάλτερι Μπότας στη μάχη για τον τελευταίο βαθμό. Ο Γάλλος έδινε μάχες καθ’ όλη τη διάρκεια των 71 γύρων, ωστόσο μία κίνησή του, δεν βρήκε σύμφωνους τους αγωνοδίκες.

Στο 13ο γύρο επιχείρησε προσπέρασμα στον Λανς Στρολ της Aston Martin στη στροφή 4 και παρά το γεγονός πως τον προσπέρασε, τόσο ο Καναδός, όσο και ο Γάλλος βγήκαν εκτός ορίων πίστας. Για την κίνηση αυτή δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων και μετά το πέσιμο της καρό σημαίας 1 βαθμό ποινής στην αγωνιστική του άδεια. Έτσι έφτασε τους 10 βαθμούς ποινής και είναι μόλις 2 μακριά από το να δεχθεί αποκλεισμό από αγώνα.

Ο Γκασλί μίλησε σχετικά στο racefans.net και δεν ήταν χαρούμενος: «Είμαι οδηγός αγώνων, όταν δω την ευκαιρία, θα επιχειρήσω να πάρω τη θέση. Αν δεν είναι χαρούμενοι με αυτό που έκανα μπορούν να μου το πουν, να δώσω τη θέση πίσω και να προσπαθήσω ξανά. Δεν υπήρξε τίποτα, είναι κρίμα. Μπορούσαν να το πουν στην ενδοεπικοινωνία. Αυτό έχουν κάνει στο παρελθόν και για κάποιο λόγο δεν το έκαναν πάλι. Η FIA δεν είπε στην ομάδα να δώσω τη θέση πίσω, αλλιώς θα το είχα κάνει. Τώρα τελευταία φαίνεται πως είναι πολύ σκληροί. Θα έχω συζήτηση μαζί τους ώστε να κατανοήσω ακριβώς τι πρέπει να αλλάξω».

Οι βαθμοί ποινής στην αγωνιστική άδεια ισχύουν για 12 μήνες και όλοι για τον Γάλλο, έχουν έρθει εντός του 2022. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσει τη σεζόν της Formula 1 του 2023 με την Alpine, όντας πολύ κοντά σε αποκλεισμό από αγώνα.

