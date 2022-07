Η F1 διεξάγει μία νέα καμπάνια όπου καλεί τους οπαδούς της σε όλο τον κόσμο να συμπεριφέρονται με περισσότερο σεβασμό.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Αυστρίας υπήρξαν αρκετές καταγγελίες γυναικών για απρεπείς συμπεριφορές και σεξουαλικές παρενοχλήσεις από οπαδούς. Το γεγονός αυτό καταδικάστηκε από ομάδες και οδηγούς, καθώς οι τοξικές συμπεριφορές δεν έχουν χώρο στο σπορ.

Τα τελευταία χρόνια η Formula 1 είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σχετικά με κοινωνικά ζητήματα και στο πλαίσιο του Grand Prix Ουγγαρίας, ανακοίνωσε το λανσάρισμα του «Drive it Out». H καμπάνια αυτή έχει στόχο την καταπολέμηση της τοξικότητας και των υβριστικών συμπεριφορών τόσο στα αγωνιστικά τριήμερα της F1 όσο και στα social media.

Σε ανακοίνωσή της η Formula 1 ανέφερε: «H F1 αντιπροσωπεύει τον συναγωνισμό, την αντιπαλότητα, αλλά επίσης και το σεβασμό. Σεβασμός ως συναγωνιστές. Σεβασμός για τους οπαδούς μας. Σεβασμός για όλη την οικογένεια της Formula 1. Οι απρεπείς συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές στο Διαδίκτυο ή οπουδήποτε στην F1. Είμαστε ενωμένοι και σας καλούμε να οδηγήσουμε όλο αυτό εκτός του σπορ και της κοινότητάς μας. Έχουμε καθήκον να θίξουμε το θέμα και να πούμε “Φτάνει”. Αυτοί που κρύβονται πίσω από τα social media και έχουν υβριστικές και ασεβείς απόψεις, δεν είναι οπαδοί μας. Αν δεν μπορείς να σεβαστείς, δεν είσαι μέρος του σπορ μας».

Επιπλέον μέσω των social media δημοσιεύθηκε βίντεο με τους οδηγούς της Formula 1, τον CEO της, Στέφανο Ντομενικάλι και τον πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ να στέλνουν το δικό τους μήνυμα προωθώντας τη νέα καμπάνια του σπορ για μεγαλύτερο σεβασμό μεταξύ των οπαδών και της οικογένειάς της.

We are united in our desire to drive abuse of all kinds out of the sport we love, and we're calling on the entire F1 family to join us#DriveItOut. Together. pic.twitter.com/j0x6vsoars