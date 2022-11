Ο φετινός πρωταθλητής με ειλικρίνεια παραδέχεται την ανωτερότητα του αντιπάλου του.

Ο Πέκο Μπανάια ζει το όνειρο, μετά την κατάκτηση του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στον αγώνα της Βαλένθιας, αλλά μετά το τέλος του είχε την ψυχραιμία να κάνει ορισμένες ειλικρινείς παραδοχές. Ο Ιταλός παραδέχτηκε ότι μεγάλο μέρος από τη φετινή του επιτυχία το οφείλει στην τρομερή μοτοσικλέτα της Ducati και αναγνώρισε την αξία και την υπερπροσπάθεια του Φάμπιο Κουαρταραρό, με τον οποίο πάλεψε για τον τίτλο μέχρι το τέλος.

We've all been waiting for this! 🤩@FabioQ20 congratulates @PeccoBagnaia 🤝 What a great show they've put on until the very end 👏#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/b5Cg88aDqc