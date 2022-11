Ο τελευταίος αγώνας δεν είχε εκπλήξεις και ο τίτλος επέστρεψε στην Ducati ύστερα από 15 χρόνια.

Στο GP Βαλένθιας, τον τελευταίο αγώνας τη φετινής σεζόν του MotoGP, στέφθηκε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 και αυτός ήταν ο Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός έφερε τον τίτλο στην Ducati έπειτα από 15 χρόνια «ανομβρίας», καθώς στην Μπολόνια πανηγύρισαν για τελευταία φορά το 2007 με τον Κέισι Στόνερ.

Τον αγώνα στη Βαλένθια πάντως κέρδισε ο Άλεξ Ρινς με τη Suzuki, με τον Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ να είναι δεύτερος και τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati να συμπληρώνει το βάθρο στην 3η θέση. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha τερμάτισε στην 4η θέση και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν απείλησε ουσιαστικά για τη νίκη.

A dream is FINALLY achieved! ✨@PeccoBagnaia IS THE 2022 #MotoGP WORLD CHAMPION! 💪#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/arg31Jbc82