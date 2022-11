Στη Mercedes-AMG παραδέχονται πως η επιλογή στρατηγικής για τους οδηγούς της στον αγώνα της F1 στην Πόλη του Μεξικού ήταν λανθασμένη.

Σε αντίθεση με τις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari που επέλεξαν τη μαλακή γόμα ελαστικών, η Mercedes-AMG επέλεξε να εκκινήσει το Grand Prix Μεξικού με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Στο γερμανικό στρατόπεδο ήλπιζαν πως η φθορά των ελαστικών θα τους δώσει ένα πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους.

Αυτό δεν συνέβη ποτέ, με όλους τους οδηγούς να ακολουθούν στρατηγική ενός pit-stop. Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Λιούις Χάμιλτον ανέφερε πως μάλλον η στρατηγική του δεν ήταν ιδανική, κάτι που φαίνεται από τα τελικά αποτελέσματα. Σε όλο το πρώτο stint, o Βρετανός ήταν κολλημένος πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, όμως τερμάτισε 15 δευτερόλεπτα πίσω του.

Την αδυναμία της Mercedes να επιλέξει σωστή στρατηγική παραδέχθηκε ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, μιλώντας στο Sky Sports: «Πιεστήκαμε με τον Λιούις να κάνουμε την αλλαγή ελαστικών νωρίς. Δεν πιστεύαμε πως η μεσαία γόμα ελαστικών θα αντέξει μέχρι το τέλος. Ήταν μεγάλη έκπληξη για εμάς το πώς ο Πέρεζ πίεσε τα ελαστικά του και κρατούσαν ακόμη απόδοση. Οπότε, κάναμε λάθος. Κάναμε συζητήσεις για το αν ο συνδυασμός μαλακής-σκληρής γόμας ήταν εφικτός για στρατηγική ενός pit-stop και πιστεύαμε πως δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Οπότε η στρατηγική μαλακής-μεσαίας γόμας ελαστικών, δεν ήταν ποτέ στο ραντάρ μας».

Στα τελευταία στάδια του αγώνα στο Autodromo Hermanos Rodriguez, o Ντάνιελ Ρικάρντο της McLaren με τη μαλακή γόμα ελαστικών, είχε εξαιρετικό ρυθμό και κατάφερε από τη 13η θέση να σκαρφαλώσει στην 7η. Μάλιστα, παρά την ποινή 10 δευτερολέπτων που έλαβε για τη σύγκρουση με τον Γιούκι Τσουνόντα, είχε ανοίξει αρκετή διαφορά ώστε να κρατήσει τη θέση του.

Όπως εξήγησε ο Βολφ, στο στρατόπεδο της Mercedes η επιλογή της μαλακής γόμας απορρίφθηκε νωρίς: «Πιστεύαμε πως η μαλακή γόμα ήταν αρκετά ανθεκτική, όμως όχι τόσο ώστε να κάνει 30 γύρους. Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει περισσότερο χρόνο μένοντας έξω με τη μέση γόμα για 5-6 γύρους ακόμη, ώστε να προσπαθήσουμε να περάσουμε στη μαλακή γόμα. Δεν μπορούσε κανένας να μας εγγυηθεί πως θα διαρκούσε τόσο. Με τον Ρικάρντο είδαμε όμως πως κάτι τέτοιο ήταν εφικτό».

Με το 2-4 που σημείωσε η Mercedes στον αγώνα του Μεξικού, πλησίασε τη Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στους 40 βαθμούς. Απομένουν δύο ακόμη Grand Prix και ένας Αγώνας Σπριντ για την ολοκλήρωση της σεζόν του 2022.

