Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ασταμάτητος φέτος και απλώς συνεχίζει να κερδίζει, φτάνοντας στις 14 νίκες μέσα στη σεζόν.

Το Grand Prix Μεξικού είχε για μεγάλο νικητή -ποιον άλλον- τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κέρδισε για 14η φορά φέτος, που είναι το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες μέσα σε μία σεζόν. Ο οδηγός της Red Bull Racing έκανε τον ιδανικό αγώνα, εκτελώντας με μετρονομική ακρίβεια τη στρατηγική της ομάδας του για να μην επιτρέψει στους αντιπάλους του να τον απειλήσουν. Ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes δεν είχε απαντήσεις και τερμάτισε τελικά στη 2η θέση, ενώ ο τοπικός ήρωας Σέρχιο Πέρεζ συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών στην 3η θέση.

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση του σιρκουί Hermanos Rodriguez στην πόλη του Μεξικού, έχοντας μπροστά τους τα 800 μέτρα της ευθείας μέχρι την πρώτη στροφή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι επιλογές ελαστικών, με τους οδηγούς των Red Bull και Ferrari να έχουν τη μαλακή γόμα της Pirelli ενώ οι οδηγοί της Mercedes, της McLaren και ο Μπότας επέλεξαν τη μεσαία.

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε ιδανική εκκίνηση και κατάφερε να στρίψει πρώτος, καθώς οι δύο Mercedes πίσω του δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το slip stream και να τον απειλήσουν. Ο Λούις Χάμιλτον πάντως πέρασε τον Τζορτζ Ράσελ και ανέβηκε στη 2η θέση. Ο Σέρχιο Πέρεζ έκανε επίσης καλή εκκίνηση και επιτέθηκε στον Ράσελ, για να τον περάσει και να του πάρει την 3η θέση.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN MEXICO CITY!!! 🇲🇽



A superb start from Verstappen. The Dutchman leads through Turn 1! #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/QMdHaiawlZ October 30, 2022

Λίγο πιο πίσω οι δύο Ferrari έδωσαν μάχη τροχό με τροχό στις πρώτες στροφές, με τον Σαρλ Λεκλέρ να προσπαθεί να περάσει τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός όμως δεν έκανε πίσω και διατήρησε την η θέση, αφήνοντας τον Μονεγάσκο στην 6η. Ο Βάλτερι μπότας δεν ξεκίνησε καλά και στο τέλος του πρώτου γύρου είχε πέσει στην 8η θέση, αφού τον είχε προσπεράσει και ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Μπότας όμως έδειχνε πολύ γρήγορος στο ξεκίνημα του αγώνα και πίεζε τον Αλόνσο, πίσω από τον οποίο είχε σχηματιστεί ένα τρενάκι, που εκτός από τον Φινλανδό της Alfa Romeo περιλάμβανε τους Εστεμπάν Οκόν και Λάντο Νόρις.

Μάχη κορυφής

Ο Φερστάπεν στην πρώτη θέση δεν κατάφερνε να ξεφύγει από τον Χάμιλτον, που τον ακολουθούσε σε απόσταση περίπου 1,5 δευτερολέπτου. Και ο Πέρεζ όμως ήταν κοντά τους, καθώς ακολουθούσε τον Χάμιλτον, επίσης στο 1,5 δευτερόλεπτο. Οι διαφορές δεν ήταν μεγάλες στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, αφού ούτε ο Ράσελ έμενε πολύ πίσω από τον Πέρεζ. Οι Ferrari ωστόσο έδειχναν ότι δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσουν το ρυθμό των πρωτοπόρων, με τον Σάινθ να μένει σιγά-σιγά αρκετά πίσω από τον Ράσελ.

Με το πέρασμα των γύρων, οι μάχες μέσα στην πίστα ηρέμησαν κάπως και οι περισσότεροι οδηγοί αφοσιώθηκαν περισσότερο στη στρατηγική τους για τη συνέχεια του αγώνα. Οι προσπεράσεις ήταν ελάχιστες, με τον «σπεσιαλίστα» Ντάνιελ Ρικάρντο να καταφέρνει να κερδίσει μία θέση, περνώντας τον Ζου. Οι McLaren ωστόσο δεν είχαν ξεκινήσει καλά τον αγώνα αφού και οι δύο οδηγοί της βρίσκονταν πολύ πίσω από τις θέσεις από τις οποίες ξεκίνησαν, με τον Νόρις στη 10η θέση και τον Ρικάρντο στη 12η.

Pit stop

Τα μαλακά ελαστικά που είχαν επιλέξει οι οδηγοί της Red Bull είχαν αρχίσει να φθείρονται και έτσι στον 23ο γύρο ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο πρώτος που μπήκε στα pit για να τα αλλάξει με μεσαία. Ήταν ένα πολύ αργό pit stop για τον Μεξικανό, που έχασε 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να του αλλάξουν τα ελαστικά και να μπορέσει να επιστρέψει στην πίστα.

Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Μαξ Φερστάπεν, επίσης για να αλλάξει τα μαλακά με τα μεσαία ελαστικά. Αυτήν τη φορά όλα πήγαν καλά και ο Ολλανδός επέστρεψε στην πίστα στην 3η θέση, μπροστά από τη Ferrari του Σάινθ. Έτσι, στην πρωτοπορία του αγώνα βρέθηκαν οι Mercedes, που είχαν τα μεσαία ελαστικά από το ξεκίνημα, με τον Χάμιλτον μπροστά από τον Ράσελ.

LAP 26/71



Verstappen now comes in and also switches to mediums



It's a slick stop by Red Bull and Max is back out on track in P3 #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/EUn5ZrF1Aw October 30, 2022

Πιο πίσω ο Πέρεζ προσπαθούσε να κερδίσει το χρόνο που έχασε στο pit stop και γρήγορα έφτασε πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ, τον οποίο πέρασε σχετικά εύκολα για να ανέβει στην 5η θέση και να βάλει στο στόχαστρο τον Κάρλος Σάινθ. Το μεγάλο ερώτημα όμως ήταν αν οι Red Bull θα ήταν χρειαζόταν να κάνουν και δεύτερο pit stop μέχρι το τέλος του αγώνα.

Λίγους γύρους αργότερα έκανε την κίνησή του και ο Λούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός μπήκε στα pit και έβγαλε τα μεσαία ελαστικά, για να «φορέσει» ένα φρέσκο σετ της σκληρής γόμας, σε μια ξεκάθαρη στρατηγική ενός pit stop. Ο Ράσελ, που πλέον βρισκόταν στην 1η θέση, όμως, έμεινε στην πίστα, με τη Mercedes να δείχνει ότι ακολουθεί λίγο διαφορετική στρατηγική για τους οδηγούς της. Ο Ράσελ όμως έκανε το pit stop του 4 γύρους αργότερα και έπεσε στην 4η θέση, πίσω από τον Πέρεζ.

Ιπτάμενος Μεξικανός

Ο Σέρχιο Πέρεζ, με ανεβασμένη ψυχολογία από τις επευφημίες 400.000 συμπατριωτών του στις εξέδρες, βρισκόταν σε εκείνο το σημείο στην 4η θέση και ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα. Λίγο-λίγο πλησίαζε τον Χάμιλτον, οποίος είχε σκληρότερη γόμα στο μονοθέσιό του.

Ο Φερστάπεν, που πλέον είχε ξαναπεράσει στην πρώτη θέση, δεν «έβαζε φωτιά» στην πίστα και δεν απομακρυνόταν από τον Χάμιλτον με ρυθμό που θα του επέτρεπε να κάνει άλλο ένα pit stop. Ο Ολλανδός είτε «φυλούσε» τα ελαστικά του για να φτάσει μέχρι το τέλος είτε συνέχιζε να αντιμετωπίζει τα μικροπροβλήματα με τις αλλαγές ταχυτήτων που είχε αναφέρει νωρίτερα στον ασύρματο.

LAP 37/71



Checo Perez is almost in DRS range of second-placed Lewis Hamilton... Dad could be smiling soon! #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/JpYZMJxkB3 — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

Ο Πέρεζ συνέχιζε την επίθεσή του και έφτασε πίσω από τον Χάμιλτον. Ο οδηγός της Red Bull μάλιστα βρισκόταν στις παρυφές του DRS του Βρετανού. Ωστόσο δεν έφτασε αρκετά κοντά για να απειλήσει ενώ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να ξανασταματήσει πριν από το τέλος του αγώνα.

Οι Ferrari είχαν μείνει πλέον σχεδόν μισό λεπτό πίσω από την πρώτη 4άδα, με τον Σάινθ να εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά από τον Λεκλέρ. Οι Alpine συνδύαζαν καλή ταχύτητα και έξυπνη στρατηγική, με τον Αλόνσο στην 7η θέση και τον Οκόν στην 8η, αν και ο Γάλλος δεχόταν έντονη πίεση από τον Μπότας που βρισκόταν πίσω του. Ο Λάντο Νόρις έκλεινε τη 10άδα, επίσης σε μικρή απόσταση από τον Φινλανδό.

Πρωταθλητής μέχρι το τέλος

Ο Φερστάπεν έδινε σεμινάριο σταθερής οδήγησης, κρατώντας ακριβώς το ρυθμό που χρειαζόταν για να φυλάξει τα ελαστικά του ώστε να τον βγάλουν μέχρι το τέλος. Ταυτόχρονα, αύξανε τη διαφορά του από τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έπρεπε να κοιτάζει τους καθρέφτες του καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ συνέχιζε να τον ακολουθεί από μικρή απόσταση, ενώ λίγο πιο πίσω και ο Τζακ Ράσελ πλησίαζε.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο είχε βάλει τα μαλακά ελαστικά στη McLaren και κέρδιζε τις θέσεις τη μία μετά την άλλη, προσπερνώντας όποιον έβρισκε μπροστά του, και έφτασε μέχρι την 7η θέση. Ο Αυστραλός όμως είχε ποινή 10 δευτερολέπτων, που προστέθηκαν στο συνολικό χρόνο του, για μια σύγκρουση με τον Γιούκι Τσουνόντα νωρίτερα.

LAP 51/71



Contact between Ricciardo and Tsunoda 💥



The AlphaTauri car has damage. Tsunoda returns to the pits and is out of the race ❌#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Y4x8NxOruP — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

Το τελευταίο επεισόδιο του αγώνα ήταν η εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, έξι γύρους πριν από το τέλος, όταν ο Φερνάντο Αλόνσο εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος και η Alpine έμεινε σταματημένη στην άκρη της πίστας.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν απειλήθηκε και συνεχίζοντας την αλάνθαστη οδήγησή του, είδε πρώτος την καρό σημαία, για 14η φορά φέτος, σπάζοντας το ρεκόρ των 13 νικών σε μία σεζόν που είχαν ο Λούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Λούις Χάμιλτον τερμάτισε στη 2η θέση και ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε την 3η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ που ήταν 4ος, παίρνοντας και τον ταχύτερο γύρο στο τέλος. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Λεκλέρ, Ρικάρντο, Οκόν, Νόρις και Μπότας.

Επόμενος αγώνας, και προτελευταίος της σεζόν, σε δύο εβδομάδες (11-13 Νοεμβρίου) είναι το GP Βραζιλίας.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Μεξικού

Αποτελέσματα