Απογοητευμένος με την έκβαση του GP Μεξικού ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, που για ακόμα μία φορά δεν κατάφερε να παλέψει για τη νίκη.

Στους πρώτους γύρους του αγώνα της Formula 1 στο Μέξικο Σίτι, όλα έδειχναν πως θα είχαμε μία μεγάλη μάχη ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον για τη νίκη. Η στρατηγική αποδείχθηκε καθοριστική όμως, με τη Red Bull Racing όχι μόνο να πετυχαίνει το undercut, αλλά έκανε τη μεσάια γόμα ελαστικών να κρατήσει μέχρι τέλους.

Ο Φερστάπεν πήρε τη νίκη με διαφορά σχεδόν 15 δευτερολέπτων από τον Χάμιλτον, οποίος μετά το πέσιμο της καρό σημαίας είχε ανάμεικτα συναισθήματα για τη 2η θέση που κατέκτησε: «Ξεκάθαρα είναι λίγο άβολα εδώ φέτος, δέχομαι αποδοκιμασίες όλη μέρα. Όπως και να’ χει έχω τεράστια αγάπη για το Μεξικό και όλους τους ανθρώπους εδώ. Διοργάνωσαν ένα φοβερό event αυτό το τριήμερο. Ήμουν πολύ κοντά στο πρώτο μέρος του αγώνα, αλλά η Red Bull ήταν λίγο ταχύτερή μας σήμερα. Συνολικά είχαν την καλύτερη στρατηγική».

Ερωτώμενος σχετικά με τα ελαστικά και τη στρατηγική της Mercedes, o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος πως είχαμε τα σωστά ελαστικά για το τέλος. Ίσως έπρεπε πιστεύω να ξεκινήσουμε με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Είχαμε τα αντίθετα ελαστικά. Ήταν καλός ο ρυθμός στο πρώτο στιντ, αλλά η σκληρή γόμα μας έβγαλε εκτός αγώνα. Συγχαρητήρια στον Μαξ, χαίρομαι που είμαι στο βάθρο και χώρισα τις δύο Red Bull».

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Χάμιλτον ανέβηκε στην 5η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, ξεπερνώντας τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari και είναι πλέον μόλις 15 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix Βραζιλίας το τριήμερο 11-13 Νοεμβρίου.

