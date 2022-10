Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 είχε και στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού τις «στιγμές» του.

Ο Φερνάντο Αλόνσο ξέρει πολύ καλά πως να τραβάει πάνω του τα βλέμματα, είτε αυτό αφορά τις εντυπωσιακές παραστάσεις του εντός πίστας, είτε τα πάντα καλά προμελετημένα λεγόμενά του.

Υπάρχουν όμως και στιγμές που ένας αθλητής του δικού του βεληνεκούς, μπορεί να τραβήξει την προσοχή απλά με το να… είναι ο εαυτός του και να αντιδρά αυθόρμητα. Όπως συνέβη στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, με τις αντιδράσεις του αμέσως μετά την εγκατάλειψή του στον γύρο 65 από τους 71.

Νωρίτερα, ο Ισπανός έχει πετάξει τη μπηχτή του μέσω team radio λέγοντας με νόημα: «Τι χρονιά που έχουμε φέτος, τι χρονιά…». Αναφερόταν στα διαρκή προβλήματα αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει, αυτή τη φορά είχε χάσει από τον γύρο 52 έναν κύλινδρο του κινητήρα εσωτερικής καύσης της A522, πράγμα που του είχε κόψει το ρυθμό και του στερούσε θέσεις ενώ μέχρι τότε πήγαινε για… «best of the rest», μετά του οδηγούς των Red Bull Racing, Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari.

LAP 65/71



📻 "Engine, engine". Alonso is out ❌



He's out of his car and thanking the Mexican fans 🙌



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/xmJH1GJkeO