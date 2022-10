Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της F1 σπάει τα ρεκόρ αλλά δεν δείχνει διατεθειμένος να πατήσει φρένο.

Μία ακόμα νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν, που επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, που αποτέλεσε τον εικοστό γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο οδηγός της Red Bull Racing μετέτρεψε την pole position σε μία επιβλητική νίκη, με την οποία έφτασε τις 14 επιτυχίες μέσα σε μία σεζόν – σπάζοντας έτσι το ρεκόρ που κατείχαν οι Μίκαελ Σουμάχερ και Σεμπάστιαν Φέτελ. Όμως παρά τις επιτυχίες, προειδοποίησε τον ανταγωνισμό για τη συνέχεια…

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b