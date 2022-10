Ο Τζορτζ Ράσελ μίλησε για τη μάχη που είχε με τον Λιούις Χάμιλτον στον εναρκτήριο γύρο του GP της F1 στο Μεξικό, ενώ ανέφερε και τα παράπονά του για τα ελαστικά.

Η Mercedes-AMG είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της να κερδίσει αγώνα της Formula 1 εφέτος, με την απόδοσή της στο Autodromo Hermanos Rodriguez να είναι εξαιρετική. Η W13 E-Performance έδειξε πως μπορεί να παλέψει για τις πρώτες θέσεις, όμως για ακόμη μία φορά νικήθηκε από τον Μαξ Φερστάπεν.

Τα «ασημί βέλη» εκκίνησαν από τις θέσεις 2-3 και στις πρώτες στροφές έδωσαν σκληρή μάχη μεταξύ τους. Ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να περάσει τον Τζορτζ Ράσελ με μία εξαιρετική κίνηση από την εξωτερική της στροφής δύο, με τον 24χρονο Βρετανό να χάνει λίγα δευτερόλεπτα μετά και την 3η θέση.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Ράσελ ρωτήθηκε σχετικά με τη μάχη που είχε με τον teammate του: «Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες είχα πολλές περιπέτειες στην εκκίνηση, καθοδόν για τη στροφή 1. Γνώριζα πως δεν μπορούσα να περάσω τον Μαξ από την εξωτερική. Μετά είχα τον Λιούις διπλα μου και πιθανότατα, αν ήταν οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον teammate μου εκεί, θα τον είχα ωθήσει εκτός πίστας».

Η στρατηγική της Mercedes να εκκινήσουν τα μονοθέσιά της με τη μεσαία γόμα έδειχνε αρχικά ως η σωστή επιλογή. Όμως εν τέλει αποδείχθηκε ότι η φθορά είναι αρκετά μικρότερη από το αναμενόμενο, με τον Χάμιλτον να παραδέχεται πως επέλεξαν τη λάθος στρατηγική. Ο Ράσελ από τη μεριά του, δεν πιστεύει πως η ομάδα του έκανε κάτι λάθος, όμως «έριξε» τα βέλη του αναφερόμενος στη συντηρητική προσέγγιση της Pirelli.

«Είναι πολύ εύκολο να βγάζουμε συμπεράσματα εκ των υστέρων, όμως όταν είδαμε τον (Νίκολας) Λατίφι να βελτιώνει τους χρόνους του και το ίδιο έκανε ο Λιούις, πιστεύαμε πως ήταν η σωστή επιλογή με τα ελαστικά. Όμως στον δεύτερο γρήγορο γύρο μας συνειδητοποιήσαμε πως δεν λειτουργούσαν σωστά. Θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν επεκτείναμε το stint μας και βάζαμε μετά τη μαλακή γόμα, κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε ο Ρικάρντο. Στην αρχή του αγώνα έκανα συντήρηση στα ελαστικά μου γιατί πίστευα πως η απόδοση εκείνων του (Σέρχιο) Πέρεζ θα πέσει. Στο τέλος πίεζα όσο μπορούσα αλλά ήταν λες και οδηγούσα στον πάγο. Πιστεύω πως η Pirelli έφερε ένα σκαλοπάτι πιο σκληρά ελαστικά απ' ότι έπρεπε. Η μαλακή γόμα έπρεπε να είναι η μεσαία και η μεσαία να είναι η σκληρή. Η σκληρή γόμα έμοιαζε νυπερβολικά σκληρή», είπε ο Βρετανός.

Με δύο αγώνες να απομένουν για το τέλος της χρονιάς, ο Ράσελ βλέπει πλέον τον Χάμιλτον να τον έχει πλησιάσει στους 15 βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών.

Solid points for George in P4 and an extra one for fastest lap at the end too, closing the gap to P2 in the standings 💪 pic.twitter.com/6w6a0EyCuS