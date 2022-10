Μπροστά στους συμπατριώτες του, ο Μεξικάνος οδηγός της Red Bull Racing πανηγύρισε μία θέση στο βάθρο. Περίμενε πάντως κάτι καλύτερο μετά την καλή εκκίνηση που έκανε.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Σέρχιο Πέρεζ ανέβηκε στο βάθρο του Grand Prix Μεξικού. Ο 32χρονος οδηγός της Red Bull Racing τερμάτισε τρίτος στον αγώνα και σε συνδυασμό με την 6η του Σαρλ Λεκλέρ ανέβηκε στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η πολύ καλή εκκίνηση που πραγματοποίησε του δημιούργησε προσδοκίες για κάτι καλύτερο, όμως – όπως υποστήριξε – το αργό pit stop στον 24ο γύρο επηρέασε αρνητικά την προσπάθειά του.

«Έβαλα τα δυνατά μου στον αγώνα και στην εκκίνηση πίεσα αρκετά. Με δεδομένο το πόσο δύσκολο είναι να προσπεράσεις εδώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, το γεγονός ότι πέρασα τον Ράσελ μετά την εκκίνηση ήταν το κλειδί για την παρουσία μου στο βάθρο. Δυστυχώς κάναμε ένα κακό pit stop που δεν μας επέτρεψε να περάσουμε τον Χάμιλτον. Η προσπέραση εδώ είναι δύσκολη και αφού βρέθηκα πίσω του μετά δεν μπόρεσα να τον ακολουθήσω. Οπότε συμβιβάστηκα με την τρίτη θέση. Πίστευα ότι θα ήμουν πιο κοντά στους πρωτοπόρους του αγώνα, όμως δυστυχώς δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα περίμενα. Η παρουσία στο βάθρο παραμένει επιτυχία, μπροστά μάλιστα σε αυτό το κοινό», ανέφερε ο Πέρεζ.

Στο τέλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις δεκάδες χιλιάδες συμπατριωτών του που γέμισαν τις κερκίδες. «Είστε απίστευτοι, σας ευχαριστώ πολύ», ήταν το μήνυμά του, στα μεξικάνικα.



